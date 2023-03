La madre de Katherine Gómez (19) la joven que fue quemada por su pareja en las inmediaciones de la plaza Dos de Mayo, el sábado 18 de marzo, indicó que el agresor aún no tiene orden de captura.

Señaló que la Policía Nacional dio su apoyo, pero aún no pueden detenerlo. “Hicieron un operativo porque dijeron que estaba en una discoteca pero hasta el momento no han dado una orden de captura, no hay orden preliminar, no hay nada”, dijo para América Noticias.

“Nos han dicho que está en trámite el orden de captura y tenemos que esperar. Que actualicen todos los papeles y el atestado de mi hija”, contó.

Familia de joven quemada por expareja pide captura del sujeto

El caso

El sábado 18 de marzo, en los alrededores de la plaza Dos de Mayo en el Cercado de Lima, en la cuadra 1 de la avenida Óscar Benavides, un hombre le prendió fuego a una joven de 19 años.

Katherine Gómez presenta quemaduras de tercer grado y más del 50% del cuerpo afectado. Según testigos, Sergio Tarache, de 19 años, le tiró encima gasolina y le prendió fuego.

En tanto, el domingo 20 de marzo, el Ministerio Público informó que abrió investigación contra las personas que resulten responsable del delito de intento de feminicidio contra una joven de 19 años.