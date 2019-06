Ordenan prisión preventiva a joven que escondió el cuerpo de una menor debajo de su cama

El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Kevin Jordy Claudio Ayala, de 18 años, por el presunto delito de feminicidio. El sujeto habría asesinado a una menor de 15 años, de iniciales A. M. E. A, en Chorrillos el pasado viernes.

La decisión fue tomada por el Magistrado del Juzgado Penal De Turno Permanente, Edinson Villavicencio Pimentel, durante una audiencia llevada a cabo en la Unidad de Flagrancia, de la Corte Superior de Justicia de Lima, en San Juan de Miraflores.

Este hecho fue descubierto gracias a una denuncia realizada durante la madrugada por un vecino de la zona a la Policía Nacional. Fue así que los agantes ingresaron a la habitación alquilada en el segundo nivel de una vivienda del asentamiento humano “Integración”. Una vez adentro, encontraron a Jordy Claudio durmiendo con el cadáver de la joven de 15 años debajo de su cama.

Luego del hallazgo el sujeto fue llevado a la Depincri de Chorrillos. En su declaración, Jordy Claudio indicó a las autoridades que la víctima era su conviviente desde hace un mes y medio. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que acudió para garantizar la protección inmediata a los familiares .

La dueña de la vivienda contó que alquiló hace una semana la habitación al joven. “El joven fue recomendado por una inquilina que vive [aquí]. Él vino solo. Me sorprende lo de la chica. Nunca he tenido problemas con ese chico. A la chica va como tres veces. [Él] me dijo que era su enamorada”, declaró.

Especialistas del Servicio de Atención Urgente del MIMP informó que se encuentra brindando apoyo social, legal y psicológico a los deudos.