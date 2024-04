Una joven de 24 años, identificada como Pierina Ludeña Guevara, fue reportada como desaparecida desde el pasado 11 de abril tras solicitar un taxi por aplicativo. Ahora su familia denunció que la estudiante de enfermería de encontraría secuestrada en Chile.

De acuerdo a los familiares, tres días después de desaparecer, Pierina habría dejado un mensaje a su madre en el que afirma estar secuestrada y amenazada por unos hombres que le estuvieron llamando.

“Mamita me tienen secuestrada. Si yo regreso, me matan a mí y a mi hijo. Por eso seguía las instrucciones de las personas que me han estado llamando todo este tiempo. No tengo idea, ma, pero si digo te matan y a mi hijo. Fue mi culpa mamá”, se lee en el mensaje de la joven.

Tras ello, la progenitora de Pierina, Cloidith Guevara, viajó a Chile el 18 de abril en busca de su hija, por lo que solicitó el apoyo de las autoridades.

¿Cómo denunciar la desaparición de una persona?

Si un integrante de tu familia o alguien a quien conoces desaparece, presenta la denuncia policial de manera inmediata. Sigue estos pasos: