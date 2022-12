La mandataria Dina Boluarte aseveró que no está descartado que se adelanten las elecciones generales, siempre que la situación “lo amerite” y que haya coordinación con los partidos representados en el Congreso.

En diálogo con la prensa, descartó que este sea un momento propicio para convocar a una Asamblea Constituyente.

“[¿Es una posibilidad el adelanto de elecciones?] No se adelanta nada, tenemos que sentarnos a conversar, el tema de la Asamblea Constituyente ha sido planteado desde el Legislativo yo creo que las organizaciones sociales que piensan en la Asamblea Constituyente no pierden eso, pero este no es el momento, el país pasa por una crisis política y hay que solucionar la ciesis económica y alimentaria”, refirió a los medios este viernes.

“La constitución cuando uno se hace cargo dice que es hasta el 2026, pero si la sociedad y si es que la situación amerita, adelantamos las elecciones en coordinación con las fuerzas políticas, ayer me reuní con bancadas, porque cuando eres presidente eres de todos los peruanos”, añadió.

Cabe indicar que el día miércoles, 7 de diciembre, al juramentar como nueva presidenta del Perú, dijo que lo hacía hasta julio del 2026, fecha en la que culmina el presente periodo constitucional.

La presidenta Dina Boluarte juró el miércoles en el cargo luego de la vacancia de Pedro Castillo, quien intentó dar un golpe de Estado pero fracasó.

Se tiene previsto que la flamante mandataria siga con su ronda de reuniones con bancadas y personalidades políticas, con miras a conseguir consensos de cara a la conformación de un nuevo Gabinete de Ministros.