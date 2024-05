Este Diario también ha señalado que hasta el año pasado, los plagiadores tuvieron una especial fijación por los empresarios de Lima Norte y La Libertad. Desde el 2020 a abril de este año, los casos de secuestro han alcanzado los 1.343 en toda la capital, según denuncias registradas dentro del Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales (Sidpol) recogidas por el Ministerio del Interior. El año con mayor incidencia fue 2023, con un total de 396 casos.

Lee también: Secuestradores hacen reglaje a empresarios de Lima Norte hasta por 20 días

Los números citados reflejan una tendencia hacia el incremento de casos. Dentro de los penales de la capital, al menos 299 internos e internas purgan condena y prisión preventiva por el secuestro, secuestro en grado de tentativa y agravado, según un mapeo del 2022 realizado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Del total, 252 tenían entre 30 y 59 años

Su base de datos evidenció que del 100%, solo el 25.75% de los plagiadores eran conductores de vehículos de transporte antes de cometer el siniestro. Es decir, 77 de ellos. Estos fueron seguidos por comerciantes, obreros y otros oficios. Solo el 79 se encontraban en calidad de procesados, mientras que 220 cumplían con una sentencia. En tanto, 186 cuentan con ingresos primarios, 57 con dos ingresos y 56 con tres a más.

Diez días sin Jackeline

Jackeline de 32 años es una joven empresaria dedicada al rubro de los gimnasios en Lima Norte. El pasado lunes 13 de mayo perdió su libertad personal muy cerca de la comisaría de Sol de Oro. Según imágenes de cámaras de seguridad, delincuentes presuntamente vestidos de policías interceptaron su vehículo. En la desesperación por intentar escapar de sus secuestradores, la mujer de 32 años impactó contra dos carros.

Ministerio del Interior ofrece S/100.000 por información de Erick Moreno Hernández. Foto: composición EC/difusión

Una vez capturada y puesta en cautiverio, sus secuestradores se comunicaron con su padre para exigirle el pago del rescate. Inicialmente solicitaron la suma de S/1 millón mediante audios amenazantes, también otros desgarradores donde ella pedía ayuda y la separación de la policía en las negociaciones.

“Papi, soy Jacky por favor. Por favor, consigue el dinero que ya no quiero que me hagan más daño. Dile a/que no se meta, que no se meta, que ellos ya saben de los dos carros polarizados que están en el gimnasio revisando cámaras. Ellos saben todo. Solo junta el dinero, por favor”, se le escuchó decir a Jackeline Salazar.

Lee también: Secuestradores hacen reglaje a empresarios de Lima Norte hasta por 20 días

Según reportó ‘Cuarto Poder’, el padre de la joven recibió un dedo cercenado, presuntamente cortado a la empresaria. Además, le enviaron más audios para continuar con sus amenazas.

“Ahí te mando una pequeña prueba de lo que puedo llegar a hacer con tu hija. Por las puras no tengo mis años encima. A más tiempo que des a los soplones... menos tiempo le queda de vida a tu hija. A la próxima será un dedo menos”, se escucha a un sujeto amenazar en la grabación

El monto de dinero exigido por los delincuentes es similar al que en diciembre del año pasado se pidió para liberar a la menor Valeria V. quien fue secuestrada en Comas por una banda criminal dirigida por Erick Moreno Hernández, alias el ‘Monstruo’.

No obstante, otro audio expuso la presunta identidad de la persona detrás del más reciente plagio, pues se trataría de ‘Loco Joe’, supuesto integrante de ‘Los Chimbotanos’ una organización que dice tener conexión con Adam Smith Lucano Cotina (39), alias ‘Jorobado’ o ‘Joroba’.

El Jorobado y Los Chimbotanos

Lucano sería el principal rival del ‘Monstruo’ en Lima Norte por una disputa de control territorial criminal. ‘Jorobado’ fue detenido el 31 de enero pasado por la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri en Independencia. El sujeto actualmente cumple prisión preventiva en el penal Ancón 1.

Alias 'Jorobado' estaría operando desde el penal, según declaró su presunto cómplice. Foto: PNP

‘Jorobado’ cuenta con 19 investigaciones fiscales en Lima Norte, la mayoría por homicidio y extorsión. Además, estaría vinculado a 14 hechos de sicariato en la misma zona de la capital. Su enfrentamiento con ‘Monstruo’ sería para determinar quién controlará las extorsiones, entre otros delitos en la zona norte de la capital donde diversas facciones del Tren de Aragua aún operan ejerciendo la trata de personas con fines de explotación sexual.

Es preciso resaltar que ‘Los Chimbotanos’ no es una organización nueva. A raíz del incremento de la criminalidad extranjera y la aparición del Tren de Aragua con sus facciones y detractores, las bandas organizadas nacionales quedaron bajo la sombra paralizando sus acciones o simplemente siendo silenciosos. De ser cierto que estos sujetos están detrás del secuestro, se cumpliría la hipótesis narrada.

En el año 2016, ‘Los Chimbotanos’ fueron señalados como los autores del asesinato del ‘Cholo Darwin’, un avezado delincuente que aterrorizaba las calles de Lima Norte ejecutando robos a mano armada. La banda dedicada al tráfico ilícito de drogas también estuvo detrás del asesinato de ‘Tony Montana de Comas’ en 2018 por un enfrentamiento entre ellos y ‘Los Talibanes del Cono Norte’.

El Monstruo y Lima Norte

La zona norte de la capital parece ser un sitio propicio para la comisión de este delito. Así lo demostró un análisis realizado por este Diario en el cual se determinó que los secuestradores realizan un reglaje de hasta 20 días a los empresarios de Lima Norte y La Libertad.

En 2023, tres casos se registraron en Comas, uno en San Martín de Porres y otros cinco en La Libertad dejando al descubierto que los raptores se enfocan en los dueños de negocios o su entorno familiar. En la mitad de los casos, los delincuentes se disfrazaron de policías.

En lo que va del 2024, la Fiscalía de la Nación ha contabilizado en el distrito fiscal de Lima Norte 100 casos de secuestro. En tanto, el año pasado fueron 306, mientras que en 2022 la cifra llegó a 197. A la fecha, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (2.° Despacho) lleva una investigación preliminar contra los que resulten responsables por el secuestro de la empresaria.

Detrás de los más emblemáticos estaría Erick Moreno Hernández, alias ‘Monstruo’. Un delincuente que parece intocable. En el hampa y la calle lo conocen como ‘Chino Malo’ o ‘Chonguito’. Es un ser escurridizo, pues en varias ocasiones la policía estuvo cerca de capturarlo pero él logró esquivarlos, según información de fuentes policiales. Lo tienen identificado como un delincuente sanguinario que no mide peligros, es decir, puede matar sin problemas.

Según informó con anterioridad el general PNP Flores Solís, exdirector de Investigación Criminal, Hernández inició robando camionetas 4X4, pero al ver que habían otros delitos más rentables, escaló hasta el secuestro convirtiéndose en uno de los más experimentados. Es así que en 2020 participó en la captura de unos empresarios, quienes fueron encontrados en Ancón. Durante el rescate de los hombres un suboficial de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones perdió la vida.

En las últimas semanas ‘Monstruo’ ha sido expuesto en ‘Panorama’ realizando diversas maniobras criminales hasta asistiendo a una discoteca donde se lo notaba alerta pero al mismo tiempo disfrutando de la impunidad en la que vive pues a diferencia de ‘Jorobado’, él continúa libre. Por la cabeza de ‘Monstruo’ el Ministerio del Interior ofrece S/100.000 .

Se ofrece S/ 100 000 a quien brinde información que permita ubicación y captura de Erick Moreno Hernández, incluido en el Programa de Recompensas del #Mininter. Es conocido como "El monstruo" y sindicado como autor de diversos secuestros.



📞Llama a la línea gratuita 0800 40 007 pic.twitter.com/qfaTrBsMLm — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) December 28, 2023

El caso de Jackeline Salazar Flores aún está en plena investigación, la misma que ayudará a determinar quiénes realmente están detrás del secuestro. Pese a las primeras pesquisas, fuentes policiales de El Comercio no descartan que por el modus operandi el ‘Monstruo’ esté implicado en el plagio.