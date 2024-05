Mucha atención con esta nueva modalidad de robo. Un hombre de 64 años fue capturado en los últimos días luego que su víctima, una usuaria del Metropolitano, lo identificada como el hampón que le arrebató sus pertenencias al interior de uno de los buses.

El sujeto responde al nombre de Gregorio Lupuche Timaná y, de acuerdo a la agraviada, este individuo se apoderó de su billetera con todas sus tarjetas de crédito. “Él abrió mi mochila por un costado, metió su mano y sustrajo mis cosas”, señaló la joven a América Noticias.

Una vez que cayó, la Policía Nacional del Perú (PNP) encontró entre las pertenencias del hombre un POS , el cual era utilizado al mismo momento del robo, según la teoría de las autoridades.

Es decir, el sujeto de 64 años se apoderaba de las tarjetas de crédito y DNI de sus víctimas y, segundos más tarde, recurría al dispositivo para realizar masivos consumos . Una acción casi inmediata luego del hurto.

“Me di cuenta de que me habían utilizado mis tarjetas. Los bancos me llamaban porque en varias ocasiones estaban tratando con el POS que yo había encontrado en su canguro. Habían intentado retirar 1800 soles de mi tarjeta de crédito . Después me di cuenta de que de otros bancos me llegaban correos que habían estado realizando transacciones inusuales”, contó la agraviada.

Gregorio Lupuche Timaná no era nuevo en el mundo del hampa, por el contrario, esta era la segunda vez que le robaba sus pertenencias a la misma joven .

Delincuente que robaba billeteras, utilizaba POS para realizar gastos con tarjetas de sus víctimas

“Esta persona ya tenía dos sentencias por delito de hurto agravado”, sostuvo a su turno Yanina Orozco de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro.