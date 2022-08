Un adolescente de 17 años se encuentra desaparecido, desde el pasado 15 de agosto, tras salir de su vivienda situada en la calle Ricardo Palma, en Puente Piedra. Rubén Machaca, padre del menor de edad, busca a su hijo desde hace quince días y pide ayuda para poder encontrarlo, pues denuncia que el menor habría sido captado por personas que juegan el videojuego para dispositivos móviles ‘Free Fire’.

“Mi familia está preocupada. Todos los días lo busco y no lo encuentro. Hasta de llorar ya me cansé. Es mi hijo bien engreído, bien estudioso. Le enseña Matemáticas a sus hermanas menores”, dijo en declaraciones al noticiero de Latina.

REVISA AQUÍ | Puente Piedra: acusan a serenos de causarle la muerte a hombre en hostal tras golpearlo durante intervención

El padre de familia contó que días antes de la desaparición de su hijo, habló con el menor de edad sobre ese videojuego. “Entré improvisadamente a su cuarto y le dije qué tienes ahí. Es un juego, papá, me dijo”.

El señor Machaca dice que ha buscado a su hijo Pool en varias comisarías, hasta acudió a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional. “Me duele en el alma. Que me devuelva a mi hijo la persona que lo tenga en su poder o si alguien lo reconoce que está en una casa que por favor me devuelvan a mi hijo. Yo quiero ver a mi hijo”, agregó el padre de familia.

Pool Ever Machaca Carrizales tiene el cabello negro, es de contextura gruesa, tez trigueña, ojos negros y mide aproximadamente 1.60 metros.

La familia indicó que el adolescente de 17 años al momento de su desaparición vestía polo rojo con negro, pantalón de buzo color plomo y zapatillas rojas.

Si tienes información que ayude a encontrar a Pool Machaca Carrizales, puedes llamar de manera gratuita a la línea 114. También puedes comunicarte al teléfonos: 926-942344.