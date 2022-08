Su trayecto incluye varias paradas y largas esperas cerca de las avenidas Arenales, Arequipa y Petit Thouars. Sostiene que vive similar situación cuando transita por la avenida Salaverry, cerca del centro comercial. “Siempre se registran demoras en estos sitios, aunque no son los únicos. El tránsito se hace muy pesado durante las primeras horas del día”, comentó.

Pero no solo el tráfico es característico de San Isidro. Otro grave problema es la inseguridad. Los robos al paso han aumentado en los últimos meses, principalmente en zonas poco transitadas.

Ese es el caso de Juana Quintanilla, a quien le robaron su auto durante la noche, a pocos metros de su casa. Un vehículo le cerró el paso y de él bajaron dos delincuentes armados. Al verse apuntada con pistolas, ella solo atinó a levantar las manos y salir de su camioneta. Los sujetos subieron al auto y emprendieron la huida. “Hasta ahora no me recupero del susto. Es una experiencia que no se la deseo a nadie”, señaló.

Principales problemas

En los últimos días, El Comercio recogió la opinión de los lectores a través de su plataforma digital. Del total de ciudadanos que participaron, el 53% indicó que la inseguridad es el principal problema que atraviesa el distrito. Este es seguido por la contaminación sonora y del aire (30%), la falta de servicios de salud (11%), la falta de áreas verdes (5%) y el mal manejo de los residuos sólidos (2%).

En un recorrido por diversos puntos de San Isidro, este Diario comprobó la existencia de dichos problemas y el malestar de la población porque conviven con estos desde hace años. En varios puntos se puedo observar un tráfico insoportable durante horas punta.

“Ninguna autoridad le da solución al tráfico. Sé que es un problema de todo Lima, pero desde San Isidro se puede hacer algo para agilizar el tránsito en algunas zonas”, dijo Diego Zamalloa, quien se mudó hace algunos meses a este distrito.

El problema de la inseguridad no es menor. Los vecinos indicaron que la sensación de inseguridad se da en todo el distrito, sobre todo de noche. Afirman no sentirse seguros cuando caminan por zonas un poco silenciosas, aunque señalaron que sí hay presencia de serenazgo.

“Ahora nada impide a los delincuentes cometer robos y asaltos. Ni siquiera cuando una sale a realizar ejercicios al parque o quiere respirar aire puro y caminar”, sostuvo una ciudadana.

Propuestas de candidatos

Con miras a las elecciones regionales y municipales 2022, a realizarse el próximo 2 de octubre, los distintos candidatos a la alcaldía de San Isidro han incluido en sus planes de gobierno algunas propuestas que buscan resolver los principales problemas que existen en esta localidad.

Los vecinos de este distrito de Lima Oeste deberán decidir entre nueve candidatos: Cesar Combina (Fuerza Popular), Nancy Vizurraga (Renovación Popular) Charles Zapata (Podemos Perú), Javier Cipriani (Avanza País), Fernando Aguilar (Acción Popular), Victor Bazán (Somos Perú), Javier Masías (Frente Esperanza), Francesco Petrozzi (Alianza para el Progreso), Martín Hernández (Partido Morado).

Este Diario revisó los planes de gobierno de los nueve candidatos que disputarán las elecciones municipales en San Isidro. Además de combatir la delincuencia y reducir la sensación de seguridad, la mayoría de los postulantes busca implementar programas de fiscalización del transporte vehicular en relación a la contaminación sonora, mejorar la gestión ambiental e incentivar una ecoresponsabilidad en el distrito.

“San Isidro volverá a ser un distrito más seguro. Construiremos una moderna central de comunicaciones con un sistema de reconocimiento facial y de placas, enlazado a la policía, Reniec y Sunarp. Reimplantaremos el patrullaje integrado y contaremos con calles con mayor iluminación pública y ornamental”, sostuvo Nancy Vizurraga, candidata por Renovación Popular,

Por su parte, Victor Bazán, candidato por Somos Perú, indicó que su gestión lanzaría un sistema de prevención del delito. “Implementaremos tecnología de última generación para reconocer los rostros de delincuentes y placas de vehículos. Instalaremos tótems en las entradas y salidas del distrito. Hay zonas que no están bien iluminadas, tanto en los límites con otros distritos como en calles internas. Esto genera riesgo. Vamos a mejorar eso”, señaló.

Los otros puntos en los cuales piensan abocarse los candidatos son el respeto de las zonificaciones y parámetros urbanísticos, mejora de las áreas verdes, acceso a servicios de salud para adultos mayores y complementarios para las mascotas sin discriminación.

“Implementaremos una central de monitoreo del tránsito y la movilidad, y se ampliará el sistema de rotación de estacionamientos con atención preferente para los vecinos sanisidrinos. En recreación y deporte, construiremos la piscina municipal y el Club San Isidro en la Costa Verde, con accesibilidad para nuestros vecinos a través de teleféricos y senderos ciclistas y peatonales. Ampliaremos la red ciclista y se defenderá la residencialidad haciendo cumplir los parámetros de alturas de zonificación y densidad”, mencionó Vizurraga.

En tanto, Bazán dijo que su gestión sincronizaría los semáforos en intersecciones para mejorar el flujo vehicular y así reducir los índices de contaminación ambiental y sonora. “Hay mucho transporte informal que también genera tráfico, para eso se necesita una correcta fiscalización. Además, colocaremos sensores e tráfico en algunos semáforos para poder dinamizar el flujo vehicular. En cuanto a las ciclovías, hay algunas que se han hecho sin criterio técnico. Vamos a plantear ciclovías que unan puntos de interés”, agregó.