Cinco minutos antes de llegar a su casa, cerca de las 8 p.m., don Víctor llama a su esposa. La señora Julia, apenas escucha el ruido del motor, abre inmediatamente la cochera para que su esposo ingrese con el auto. Esta práctica se ha convertido en rutina para esta familia desde hace ya varias semanas, luego de que el robo de vehículos y asaltos incrementara considerablemente en la Av. Jorge Chávez y otros puntos del distrito de Santiago de Surco.

“Vivimos así, a la defensiva de lo que pueda pasar. Si observa que un vehículo lo está siguiendo, mi esposo no ingresa a la casa. Acelera un poco e intenta perderlo. Los asaltos han aumentado en el distrito. Los delincuentes andan en moto y también en auto”, cuenta doña Julia.

Sin embargo, no siempre los vecinos de Surco han podido evitar ser víctimas de robo. Ese es el caso de Diana Jáuregui, una joven que sufrió un asalto a plena luz del día cuando regresaba a su vivienda ubicada en el Jirón Monte Flor, cerca al Parque César Vallejo, tras realizar unos trámites en su universidad.

Tras vibrar por segunda vez, Diana sacó su celular para contestar la llamada. En ese momento escuchó el rugir de una moto seguido de unos pasos apresurados hacia ella. Luego, solo recuerda haber entrado en pánico y que un hombre con casco le arrebató el equipo de sus manos, para segundos después subirse rápidamente al vehículo donde lo esperaba otro sujeto.

“Me paralicé. Nunca me había ocurrido algo así antes. El impacto fue tremendo ya que incluso me dijo algunas lisuras. Pienso que quizá ya me estaban siguiendo desde antes y solo esperaron el momento oportuno”, comenta Diana .

Principales problemas

Pero no solo la inseguridad azota el distrito de Surco. A este se suman problemas como el tráfico, malas señalizaciones, basura, falta de servicios de salud, mal manejo de áreas verdes, entre otros. Así lo demuestra una encuesta dirigida a los vecinos surqueños a través de la página web de El Comercio.

Del total de ciudadanos que respondieron la encuesta (más de 160), el 71% indicó que la inseguridad es el principal problema que atraviesa el distrito y que debería ser prioridad para el próximo alcalde o alcaldesa. Este es seguido por el tráfico y las malas señalizaciones (15%), falta de servicios de salud (6%), mal manejo de la basura (5%), falta de áreas verdes (3%).

En un recorrido por diversos puntos de Surco, este Diario comprobó el malestar de la población por la existencia de estos problemas, que según manifestaron ocurren desde hace varios años. En los alrededores de la Plaza de Armas, las pistas y veredas lucen en mal estado. Este panorama se repite en todo Surco Viejo.

“Los alcaldes no se han preocupado por mejorar la imagen de esta parte de Surco. Los autos se estacionan en cualquier sitio y tampoco hay una adecuada señalización de las calles. Faltan servicios de salud para adultos mayores y un mejor manejo de la basura”, dijo don Mario Araujo, quien vive en este distrito limeño desde hace más de 30 años.

Pero los problemas no son exclusivos de Surco Viejo. En la avenida Javier Prado, entre el Óvalo Monitor y el Trébol, cerca al Jockey Plaza, el tráfico se convierte en insoportable durante las horas punta. “Tal es la congestión y el ruido que provoca dolor de cabeza”, sostuvo un estudiante de la zona.

Propuestas de candidatos

Con miras a las elecciones regionales y municipales 2022, a realizarse el próximo 2 de octubre, los distintos candidatos a la alcaldía de Surco han incluido en sus planes de gobierno algunas propuestas que buscan resolver los principales problemas que existen en esta localidad.

Los vecinos de este distrito de Lima Oeste deberán decidir entre ocho candidatos: Gina Gálvez ( Somos Perú), Carlos Bruce (Avanza País), Eduardo Caprile (Podemos Perú), Juan Manuel del Mar (Renovación Popular), Juan Carlos Baltodano (Partido Morado), Johnny Marzano (Frente de la Esperanza), Edwin Portugal (Perú Libre) y Juan Alejandro Palma Avanza (APP).

Inseguridad

La mayoría de candidatos propone mejorar la coordinación entre el serenazgo del distrtito y la Policía Nacional, así como incrementar la cantidad de cámaras de video vigilancia y equipamiento para una respuesta más rápida. Con estas premisas prometen disminuir considerablemente el número de incidencias delictivas en el distrito.

“Queremos crear un Centro de Justicias Efectiva, un espacio donde esté presente la PNP, la fiscalía y el Poder Judicial para poder sancionar a un delincuente en hasta 48 horas. Otro punto importante es el tema de la prevención, trabajar con la población en riesgo, niños, adolescentes y jóvenes, para el buen uso de su tiempo libre”, comentó Gina Gálvez, candidata de Somos Perú.

“Aumentaremos el trabajo coordinado con la PNP y la cantidad de serenos. Implementaremos mayor tecnología, con cámaras de identificación facial y de placas”, indicó Carlos Bruce, candidata de Avanza País.

Transporte

En el tema de transporte, la mayoría de propuestas tienen como común denominador impulsar un transporte interno sostenible, promoviendo el uso de la bicicleta, así como reducir el tráfico mediante implementación de semáforos en puntos determinados.

“Instalaremos en todo Surco semáforos inteligentes o autoregulados, utilizando fibra óptica en un 100%”, dijo el aspirante de Renovación Popular, Juan Manuel del Mar.

“Mejoraremos el tránsito vehicular logrando un orden racional del transporte público y privado. Reduciremos en un 70% el tiempo de traslado interno en el distrito, mejorando el uso de un transporte sostenible y ordenado, con la implementación de 18 kilómetros de ciclovías adicionales a las existentes”, indicó Eduardo Caprile, de Podemos Perú.

Otros temas

Los otros puntos a los cuales piensan abocarse los candidatos de llegar al sillón municipal son el incentivo de una cultura de reciclaje en los vecinos, la creación de un servicio de salud integral principalmente para los adultos mayores, así como de albergues para mascotas pérdidas o abandonadas. También la construcción de más áreas verdes y un mayor control para el desarrollo de edificaciones en el distrito.

En tanto, los vecinos que dialogaron con El Comercio sostuvieron que más allá de estas propuestas lo que realmente se necesita es que las futuras autoridades se comprometan a cumplirlas y que las futuras obras no estén envueltas en actos de corrupción.