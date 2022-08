La inversión también ha sido insuficiente en las municipalidades , especialmente en Lima Metropolitana . Si bien sus autoridades mantienen un contacto más directo con los problemas de los vecinos, la importancia de la lucha contra el delito aún no se refleja en los recursos invertidos. En lo que va del año, el presupuesto conjunto de las comunas para la función de orden y seguridad ciudadana ha sido de S/688,2 millones, cifra que equivale a solo el 11,5% de los fondos totales que administran a la fecha (S/5.976 millones). Asimismo, este monto aún mantiene una brecha de S/116,8 millones respecto a lo alcanzado el año anterior [ver cuadro].

(Elaboración: EC)





Escenario por distritos

¿Cuánto invierten en promedio los gobiernos locales para afrontar uno de los problemas más apremiantes de los limeños? Los recursos divididos entre la población de la ciudad (9,8 millones) arrojan una inversión de S/69,9 por persona, monto similar al conjunto de municipios del país, pero debajo de departamentos con altos niveles en indicadores sociales como Tacna (S/149 por habitante) u otros que reciben recursos de actividades extractivas como Áncash (S/109 por habitante).

La inversión en seguridad dentro de la capital exhibe contrastes entre distritos. En San Isidro o Santa María se destinan más de S/1.000 per cápita para luchar contra la delincuencia, pero en San Martín de Porres, Los Olivos y Villa María del Triunfo, esta cifra no llega a S/20. Es decir, no cubre ni siquiera el 2% de lo que invierten los primeros [ver cuadro]

(Elaboración: EC)

Diagnóstico y soluciones

Para el exministro del Interior Remigio Hernani, al problema de recursos se suma la falta de conocimiento del Ejecutivo. Anota que la eficiencia en la seguridad distrital también depende del pago de servicios por parte de los ciudadanos.

“El Gobierno y el Mininter no saben y no les interesa la seguridad ciudadana. En los municipios con buena recaudación y donde la gente paga sus impuestos hay dinero suficiente para contratar serenos o carros patrulla que mantengan controlada la situación”, explica Hernani.