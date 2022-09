Un delincuente fue capturado tras robar una bicicleta dentro de una vivienda, situada en la urbanización Los Precursores, en el distrito de Santiago de Surco. El ladrón al ser enmarrocado por policías fue trasladado a la comisaría con su perro que evitó separarse de su dueño.

El hampón identificado como Carlos Alberto Pérez Cabrera, ingresó a una vivienda de la cuadra 5 de la alameda Juan Pablo Vizcardo y Guzmán para hurtar la bicicleta. Entonces, un vigilante avisó al sereno motorizado Willer Pinedo que el ladrón estaba yéndose por la calle Juan Parra del Riego.

Cuando iba a ser retenido, un cómplice se acercó al miembro de Seguridad Ciudadana del distrito para atacarlo. Entonces, los delincuentes abandonaron la bicicleta y huyeron en direcciones separadas.

Luego, el personal municipal alcanzó al malhechor Pérez Cabrera, en la cuadra 2 del jirón Walter Rosales, frente al Parque de la Policía. Estaba acompañado por su perrito.

Durante su detención, el delincuente señaló que producto de la persecución “recuperó su cordura”, pues admitió haber ingerido alcohol minutos antes de efectuar su robo.

“He estado con un amigo y me dice: ‘Veme en la esquina’. La bicicleta yo no lo saqué. Me la pasó mi amigo. No sé si era robada. No estoy borracho, estoy ‘picadito’. Ahorita corriendo se me pasó todo. Estoy sano. Me asustan los serenos, pues”, dijo el detenido, antes de abordar un patrullero de la Policía con su mascota que evitó ser separado de su dueño.

La propietaria de la bicicleta recuperada llegó al lugar de la intervención. Indicó que podría la denuncia respectiva contra el sujeto capturado. Tanto ella como el delincuente fueron derivados a la comisaría de Sagitario.