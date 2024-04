Alumnos de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) denunciaron que una mujer atropelló con su auto hasta en dos oportunidades a Dante, un perro que era muy querido por los estudiantes y docentes. El hecho ocurrió el pasado 15 de abril en el interior de la casa de estudios.

De acuerdo a la denuncia realizada por los voluntarios de Adrauni (Agrupación para la Defensa y Respeto hacia los Animales de la Universidad Nacional de Ingeniería), la fémina que conducía el vehículo intentó darse a la fuga, pero hubo un grupo de estudiantes que no la dejó y les habría ofrecido S/50.

Los estudiantes indicaron que la mujer, identificada como Jacqueline Holguín Retto, en ningún momento se bajó del vehículo para ver el estado del perrito. Además, narraron que le pasó en dos oportunidades la camioneta negra, en la que transportaba mercaderías a las tiendas de la UNI.

PNP no quiso aceptar la denuncia

Los alumnos, con ayuda del personal de seguridad y efectivos policiales, detuvieron a la mujer y la llevaron a comisaría Ciudad y Campo, del Rímac. Sin embargo, los voluntarios indicaron a La República que los policías no les dejaron colocar la denuncia.

Según la presidenta de Adrauni, Angelly Llamoca, las autoridades aceptaron la denuncia luego que el área de asesoría jurídica de la universidad llamó, pero no colocaron los detalles completos.

“Querían hacer algo escrito, pero sin validez. Al momento de redactar el hecho, no escribe la versión completa, ponía fragmentos donde beneficiaba a la persona involucrada. La señora lo atropelló una vez y le volvió a pasar. No se bajó a apoyar, ni a ver. Cambiaron la versión del hecho y siempre nos dieron a entender que no era la gran cosa”, dijo al mencionado medio revelando que, tras insistir y pedir una ampliación, la denuncia fue aceptada con todos los detalles que brindaron los testigos.

Comunicado de la UNI

A través de su cuenta de ‘X’ (antes Twitter), la UNI se pronunció y lamentó lo ocurrido: “La Universidad Nacional de Ingeniería se une en el luto por la trágica pérdida de Dante, el perrito peruano que vivía en nuestra universidad, que lo convertía en un miembro querido de la comunidad universitaria”, se lee en la publicación.

“Dante será recordado por los momentos felices que nos brindó. En este momento de tristeza, extendemos nuestras condolencias a todos aquellos que, como nosotros, sintieron su pérdida. Que su recuerdo inspire a promover la seguridad y el bienestar de todos los seres vivos”, agregó.

🕊️La Universidad Nacional de Ingeniería se une en el luto por la trágica pérdida de Dante, el perrito peruano que vivía en nuestra universidad, que lo convertía en un miembro querido de la comunidad universitaria.🕊️ pic.twitter.com/C1KAcqNA0M — UNI (@UNIoficial) April 16, 2024

Cabe mencionar que no sería la primera vez que ocurre un hecho similar en el interior de la universidad, pues los conductores de vehículos externos no respetan el límite de velocidad y ponen en riesgo la vida de los propios universitarios, profesores y de las mascotas que viven en la casa de estudios.