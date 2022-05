La tarde del jueves 26 de mayo, un padre de familia identificado como Edder Enrique Baylón Dolores fue asesinado a balazos dentro del vehículo por un sicario cuando esperaba a su hijo que saliera de un colegio ubicado en el Pachacútec, en Ventanilla.

El hombre de 45 años recibió tres disparos al interior de su vehículo, de placa CV4-405, en los exteriores del centro educativo N° 5154 “Santiago Antúnez de Mayolo”, situado en la calle Cabo Blanco. Tras el ataque, el desconocido abordó una motocicleta que era conducida por su cómplice y huyeron del lugar, según informó América Noticias.

Uno de los testigos auxilió a Edder Baylón y lo llevó al hospital de Ventanilla, pero el padre de familia no resistió las heridas producto de los disparos recibidos en su cuerpo.

“La seguridad recién aparece cuando hay este caso porque por cualquier cosa vienen y lo asesinan. Uno no sabe si volverá o no a su casa y ver a su familia. A veces uno sale a trabajar y no sabe con quién se encuentra”, dijo uno de los vecinos de la zona.

“Todos los delitos que se comenten aquí son robo al paso, lo que son cupos, eso es pan del día. Así es la zona de Pachacútec que es una zona olvidada en seguridad”, agregó el residente.

El matinal informó que la cámara de seguridad de la Municipalidad de Ventanilla que está instalada cerca del lugar donde Edder fue asesinado no grabó nada. Agentes de la comisaría del distrito investigan el asesinato.