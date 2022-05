El Ministerio del Interior (Mininter) informó que al año se roban cerca de un millón 350 mil teléfonos móviles a nivel nacional. Por lo que, a fin de frenar la ola delincuencial, se está evaluando un proyecto de ley para que el robo de celulares sea considerado hurto agravado.

“Es un millón 350 mil al año. Creo que son 400 celulares al día. Uno de los proyectos legislativos dentro del paquete que queremos desarrollar va a ser vinculado al tema del robo de celular es que este sea considerado hurto agravado. Todo equipo electrónico que contenga información porque es importante entender que un iPad, un celular, una tablet, genera no solamente el robo del aparato, sino de la información”, señaló el titular del Interior, Dimitri Senmache Artola, en diálogo a Latina.

Explicó que los celulares robados no son utilizados acá, sino en el extranjero. Lo mismo ocurre con los aparatos móviles hurtados en el exterior, que finalmente son traídos a territorio peruano para su venta. “Todo eso sucede porque hay alta demanda. La población tiene que entender que si no compras robado no va a haber necesidad”.

Ministro del Interior habla de los celulares robados

En esa línea, el ministro Senmache Artola instó a la ciudadanía a no comprar celulares robados. Indicó que es necesario que la población también ayude a frenar la ola delincuencial cortando la demanda de equipos móviles hurtados.

“No compre robado, no podemos seguir pretendiendo enfrentar mercados ilegales si existe demanda en el mercado ilegal, todos sabemos que hay un San Jacinto porque la gente cuando le rayan el carro, le rompen la luna, le rompen un faro, va a comprar robado”, señaló.

“Cuando a uno se le pierde el celular o quiere comprarse un celular de alta gama a menor costo, ¿a dónde va?, a estos lugares. Entonces no sigamos dándole de comer a la delincuencia, no sigamos alimentando a los mercados ilegales. Vamos a golpear a los mercados ilegales, pero también vamos a comenzar a golpear a aquellos que compran equipos de procedencia ilícita. Ellos también son parte del delito. Es decir, todos nosotros somos parte de la respuesta a la seguridad ciudadana”, añadió.

Asimismo, aseveró que no solamente el trabajo de Policía es capturar a quienes roban, ya que, si existen personas que compran celulares robados, seguirá habiendo más hurtos de estos equipos. “El celular que le han robado a una persona, es el más caro en la historia porque puede estar bañado de sangre”.