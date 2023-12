El pasado viernes 8 de diciembre, la modelo Samantha Batallanos denunció a su expareja, el boxeador Jonathan Maicelo, por agresión física y psicológica. La mujer se dirigió a la Oficina de Familia de la comisaría de San Isidro, donde relató que es la cuarta vez que recibe golpes e insultos por parte del hombre. A pesar de las fotos donde ella muestra los moretones, él respondió presentando una denuncia contra Batallanos por el mismo motivo.

Según contó la mujer, todo sucedió el jueves 7 de diciembre a las 2:30 de la tarde en el exterior del restaurante de Maicelo, en San Isidro. El boxeador le habría “propinado manazos en todo el cuerpo y un puñetazo en el ojo derecho”.

Samantha Batallanos denunció a Jonathan Maicelo por agresiones físicas.

“En circunstancias que la denunciante procedía a subir al taxi a fin de ir a trabajar, este la cogió del brazo, la forcejeó y la subió al taxi. Luego de ello en el interior del vehículo la cogió del cabello hasta llevarla al piso y sin soltarla le propinó golpes múltiples en todo el cuerpo, y un puñete en la parte del ojo derecho. Asimismo, indica que la agredió con palabras subidas de tono y ofensivas”, se lee en el parte policial. La modelo reveló que no es la primera vez que Maicelo la trata de esa manera, ya que ahora son cuatro las veces que ha sido agredida por él .

El Comercio tuvo acceso a la denuncia que interpuso Samantha Batallanos.

Momentos de terror

En un video expuesto por Samantha, se observa a Maicelo minutos antes de la agresión. Él estaba insultándola debido a que no quería que ella se dirija a una sesión de fotos. Después de grabar la agresión verbal, la exreina de belleza compartió fotografías de su rostro con moretones producto de los golpes que recibió . Además, también publicó imágenes de los mechones que tenía en sus manos luego de sufrir jalones de cabello.

Samantha compartió imágenes donde se observan sus heridas.

Al día siguiente (8 de diciembre), a las 5:40 de la mañana, acudió a la comisaría de San Isidro para denunciar a su expareja por agresión física. “Él estaba furioso. Dentro de un taxi me agarró de los pelos. Me dejó heridas y contusiones. Yo me bajé del taxi en shock y llorando”, dijo.

La policía comenzó la búsqueda para detener al boxeador debido a que la denuncia fue hecha dentro de las 24 horas desde que ocurrió la agresión . No obstante, no lo encontraron en ninguna de sus dos propiedades ubicadas en San Isidro y Magdalena. “Yo, por error, lo perdoné muchas veces, esto ya ha pasado antes en tres ocasiones (ahora cuatro). Él me agrede desde hace meses, pero esta ha sido la gota que derramó el vaso”, señaló.

La modelo sufrió jalones de su cabello.

En horas de la tarde de ese mismo viernes 8 de diciembre, representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), llegaron a la casa de Samantha para evaluar su estado y brindarle apoyo en este proceso.

Posteriormente, el domingo 10 de diciembre, la mujer se dirigió nuevamente a la comisaría para, con el apoyo de la policía, ir al domicilio de su expareja con el objetivo de recoger sus pertenencias. Sin embargo, al llegar al lugar, tuvieron que retirarse porque, aparentemente, Maicelo no se encontraba allí .

Personal del Ministerio de la Mujer en la casa de Samantha (foto: Magaly TV La Firme).

“Todos los procesos los he tenido que hacer sin DNI, alegando que los tiene mi agresor. No me ha querido entregar nada. Sin embargo, él se ha metido a mi casa a escondidas para llevarse sus cosas (…). Me ha agredido muchas veces, ha llegado a estrangularme, empujarme contra la puerta, tirarme al suelo, entre otros. Me pedía disculpas y me decía que nunca lo iba a hacer, pero pasaba el tiempo y seguía siendo agresor”, expresó.

Respuesta de Maicelo

Jonathan Maicelo reapareció luego de ser acusado de agredir a Samantha Batallanos . Este lunes 11 de diciembre acudió a la comisaría de San Isidro para interponer una denuncia en contra de la modelo, en la cual afirmó que él es la víctima de violencia .

El boxeador fue hasta la sede policial para acusar a Batallanos por agresiones físicas y psicológicas. “Ella le propinó un puñete en el pómulo izquierdo, le araña el cuello, y le dio una patada en la nariz y la boca (…). Es la primera vez que denuncia, pero ella lo ha agredido físicamente con arañones, mordeduras y golpes en anteriores oportunidades, todo eso lo ha afectado emocionalmente”, se lee en la denuncia policial que hizo Maicelo.

Jonathan Maicelo denunciando a Samantha Batallanos en la comisaría.

“No, no sé de qué están hablando. Yo no sé, tienen que rebuscar, eso es falso. Siempre discutimos como pareja, pero nada más. Entra a mi Instagram, tengo nuestras fotos todavía. Tú sabes que uno pelea y borra las fotos”, declaró previamente a Magaly TV La Firme.

Organizaciones que defienden los derechos de la mujer

Liz Meléndez, directora ejecutiva de Flora Tristán, señaló a El Comercio que las autoridades deben realizar un adecuado seguimiento de la denuncia de Samantha para que, de ese modo, se inicien las investigaciones y la impunidad no continúe. “Él (Jonathan) presenta antecedentes. En este caso, ha agredido por razones de género a su pareja, haciendo uso de su poder y fuerza”, dijo.

Respecto a la denuncia de Maicelo, sostuvo que es un clásico comportamiento de muchos agresores, quienes interponen denuncias en contra de sus víctimas para justificarse y decir que fue una discusión mutua . “Es una manera de querer deslegitimizar a la persona agredida, pero no es correcto usar recursos legales de forma maquiavélica para entorpecer un proceso de investigación (...). La indiferencia que solemos ver en casos de violencia contra las mujeres no debe continuar. Hay muchas formas de intervenir, como llamar a la policía o pedir ayuda a terceros”, indicó.

Samantha señaló que recibió golpes por parte de Maicelo dentro de un taxi.

Lilia Ramírez, responsable del área de Incidencia en Manuela Ramos, mencionó que este caso es un lamentable ejemplo del nivel de violencia al que están expuestas las mujeres en el país. “Los sistemas de protección del Ministerio de la Mujer y de la policía tienen que activarse. Existen protocolos de atención para garantizar medidas en favor de las víctimas” acotó.

La especialista resaltó que Samantha es una figura pública; sin embargo, hay miles de mujeres que luchan por la indiferencia de las autoridades. “Hay denuncias que nunca son recibidas (...). Por otro lado, la denuncia que interpuso Jonathan Maicelo es una especie de salida que los agresores utilizan para alejarse de los problemas, pero son intentos que pueden eliminarse fácilmente al ver sus antecedentes. Por ello, es importante tener actores judiciales verdaderamente preparados”, enfatizó.

Consecuencias legales

Aaron Aleman, abogado penalista, informo a este Diario que el delito implicado sería “agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar”, tipificado en el artículo 122 E del Código Penal. “Este sanciona al sujeto que ocasiona lesiones corporales dentro de un contexto donde la víctima es su conviviente. La pena privativa de libertad es de hasta tres años”, indicó. Añadió que es importante trasladar el caso al Juzgado Especializado en Familia para que pueda brindar las medidas de protección necesarias.

La exreina de belleza señaló que ha sufrido violencia por parte de su expareja en cuatro ocasiones.

En relación a la denuncia de Maicelo, el experto agregó que, si se determina que mintió, habría cometido el delito de denuncia calumniosa, ubicado en el artículo 401 del Código Penal y cuyas sanciones son una pena no mayor de tres años, y de 180 a 365 días-multa. “Desde mi punto de vista, ha sido un tema estratégico para que el enfoque no sea él como agresor, sino las presuntas acciones recíprocas, pero eso tendrá que corroborarse en la investigación”, resaltó.