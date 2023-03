Una casa de dos pisos y de material noble fue demolida este martes 28 de marzo por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. El inmueble, construido de forma ilegal en medio de la pista en el jirón Ónix, impedía el acceso a un pasaje y el tránsito vehicular, generando así la molestia de los vecinos de la zona.

“Esta ha sido una construcción informal que impedía la transitabilidad de nuestros vecinos y que no le correspondía estar acá. Nosotros hemos hablado con la persona responsable de haber levantado esta propiedad, ha reconocido su falta, reconoce que no debió hacer esta construcción porque esta es una vía pública. Se ha allanado a la municipalidad y ha evitado así la multa de 300 mil soles por esta construcción ilegal, permitiéndonos hacer la demolición”, dijo a Canal N el alcalde del distrito, Jesús Maldonado.

Una casa construida en medio de la pista fue demolida por la Municipalidad de SJL

El burgomaestre agregó que se ha detectado más de 80 viviendas construidas de forma ilícita en lugares como parques, veredas y cocheras.

“A los vecinos que están haciendo eso les decimos que no lo hagan, nosotros vamos a sancionarlos. Van a multar a las personas que lo han hecho. Si quieren reconocer su falta y allanarse, lo vamos a hacer más rápido. No se puede tomar vías públicas para levantar su propiedad, eso no se hace, es ilegal”, manifestó la autoridad edil.