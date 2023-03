Terminada la sesión del Consejo Extraordinario de ministros, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció este jueves ante la prensa sobre la llegada de dos fenómenos del Niño a lo largo de este año. Según informó la mandataria, se trataría de un Niño Costero, que llegaría al país entre abril y mayo, y un Niño Global, que se desarrollaría en diciembre.

Boluarte enfatizó en que “no queremos que nos vuelva a sorprender como el ciclón Yaku, en el que no se ha tenido, no solamente las herramientas necesarias, sino que también algunos alcaldes y gobernadores estaban mirando con recelo el uso de sus economías, aun teniendo el marco legal para atender las necesidades de sus provincias”.

En conversación con El Comercio, Gino Passalacqua, doctor en oceanografía y especialista en ciencias del clima y meteorología, advirtió que ya nos encontramos dentro del fenómeno del Niño Costero. “Los primeros indicios se dieron a partir de enero de este año, se pudo haber previsto desde diciembre [del 2022]”, explicó.

Si bien ambos fenómenos comparten características, se trata de dos procesos diferentes. Passalacqua aclaró que “el proceso del Niño Global toma meses en desarrollarse, el Niño Costero inicia en semanas”. Adicionalmente, recalcó que el fenómeno Costero afecta desde las islas Galápagos (Ecuador) hasta la costa de Sudamérica, mientras que el Global se presenta en “toda la cuenca del océano Pacífico”.

En el 2019, un equipo de investigadores realizó un estudio para conocer cómo se desarrolló el fenómeno Costero del 2017. “Hemos hecho los mismos análisis [este año] y los procesos son iguales. Claro, ningún Niño es igual, pero los procesos que se dan en el desarrollo del Niño Costero, en semanas, son los mismos”, señaló el experto.

Lluvias cesarían en el próximo mes

Patricio Valderrama, expresidente del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) esclareció a El Comercio que, a pesar de los fenómenos esperados, no significa que lloverá a lo largo del año. “Ya no hay energía para más lluvias”, enfatizó. Passalacqua refirió que, según los pronósticos, registraremos precipitaciones hasta el próximo mes.

A pesar de esto, tanto Valderrama como Passalacqua arguyeron que la próxima temporada de lluvias, que suele iniciar desde el mes de setiembre, sí será de mayor magnitud porque el océano, debido al Niño, estará más caliente y se acelerarán los procesos que determinan las precipitaciones.

#ElDato Estación Meteorológica en Puerto Pizarro, Tumbes, alcanzó récord histórico con un valor de 225.1 de precipitación en 24 horas. En el 2017 había registrado 192.8 mm. pic.twitter.com/4j9NlcRYnx — Senamhi (@Senamhiperu) March 24, 2023

El jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), Miguel Yamasaki, advirtió a El Comercio que “definitivamente no” estamos listos para afrontar las consecuencias de un fenómeno del Niño. El funcionario advirtió que las obras necesarias para la prevención, que formaban parte de la Reconstrucción con Cambios, no se han realizado.

Yamasaki explicó que se tiene que trabajar en tareas puntuales, como la descolmatación de los ríos o de defensa ribereña. “Lamentablemente, queda hacer eso nomás, no queda tiempo para realizar los proyectos grandes que se pretendían hacer”

El vocero comentó que las autoridades locales “se encuentran avocados a las labores de respuesta” debido a las emergencias por lluvias desde inicios del año. Incluso, recalcó que la población vulnerable ha incrementado ante los últimos acontecimientos, razón por la cual el Cenepred realizará 61 escenarios de riesgo y alrededor de 150 evaluaciones de riesgo en las regiones más afectadas por las intensas precipitaciones.