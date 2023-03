A unas cuantas cuadras de donde quedaba el asentamiento humano La Esperanza - hoy completamente destruido por la crecida del río Chillón-, se encuentra el albergue temporal que ha habilitado la Municipalidad de Comas. Allí se han instalado alrededor de 200 personas, desde bebes hasta ancianos, que sobreviven su primera semana tras haberlo perdido todo. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), hasta el 19 de este mes, los albergues en Lima Metropolitana recibieron a 1.100 personas. A nivel nacional, se calculan más de cinco mil.

En este lugar los damnificados se dividen para preparar la comida con insumos donados. Cuentan con servicios higiénicos temporales, lavamanos, duchas, un centro de atención médica y una olla común. “Algunas veces falta la carne [para la comida], pero vemos cómo nos la arreglamos”, cuenta Daisy Vásquez, quien ahora vive con ocho familiares en su carpa.

A unos metros, se encuentra la familia Gonzáles. Avelinda, madre de tres, cuenta que una de sus hijas tiene más de dos días con fiebre continua. En su carpa duermen las cuatro, junto a su esposo. Bajo el sol incesante y sobre la loseta, los afectados nos cuentan que se siente como vivir en un horno, pero agradecen tener un lugar para pasar los días.

Beatriz Tangoa, madre de dos pequeños de seis y doce años, cuenta que el mayor reto es poder continuar con la educación de sus hijos. Sus niños, como muchos otros, estudiaban en el distrito de Puente Piedra, cruzando el río Chillón. La semana pasada, el único puente peatonal habilitado quedó gravemente dañado.

Albergue en Comas A las 9 de la mañana, aproximadamente, se sirvió el desayuno para los damnificados que viven en el albergue. Son las mismas personas quienes se organizan para cocinar cada comida del día. Foto: Hugo Curotto/GEC 1 / 4 Albergue en Comas Orfelia Marrufo (59) es diabética y pide ayuda para conseguir una cocina propia, que le permita preparar sus propias comidas de acuerdo con su enfermedad. Foto: Hugo Curotto/GEC 2 / 4 Albergue en Comas Entre los damnificados hay muchos bebes y niños. Sus madres indican que muchos requieren pañales y que se han registrado varios casos de fiebre entre los menores. Foto: Hugo Curotto/GEC 3 / 4 Albergue en Comas Ante el inmenso calor de la zona, que se concentra en las carpas y en la loza donde se encuentran, las personas buscan espacios bajo la sombra para pasar el rato. Foto: Hugo Curotto/GEC 4 / 4

“Serían doce soles por ir y regresar”, calcula Beatriz, mientras sus hijos se entretienen dentro de la carpa con algunos juguetes que lograron rescatar. “Ahorita estamos preocupados por los útiles del colegio”, indica la madre, a lo que su esposo agrega que sería de gran ayuda una movilidad que transporte a los escolares.

Agradecida con la ayuda que recibe, Orfelia Marrujo, una señora de 59 años de edad, cuenta que ella sufre de diabetes, por lo que no puede comer las raciones que cocinan en la olla común. “Todo se lo llevó [el huaico], gracias a Dios me ha salvado la gente”, ilustra Orfelia, soltando lágrimas de tristeza. “Requiero una cocina para hacer mis alimentos, porque no puedo comer harinas. Yo como sancochados [debido a la diabetes]”, dice.

Retos y un rescate

María Fernández tiene esquizofrenia y una de sus hijas quedó con retraso cognitivo y epilepsia a causa de un mal diagnóstico médico años atrás. Su otra hija, de quince años y cursando la secundaria, tiene una bebe de diez meses. Para ellos, la vida en el albergue ubicado en la Plaza de Armas del distrito de Cieneguilla, es todo un reto.

En el caso de María, separarse de su hija es algo “casi imposible” y altamente peligroso. Por esto, ella pide “un lugar para poder acomodarme con mis hijos. Yo no puedo trabajar. No hay cómo dejar a Yeseira sola”. Por suerte tiene el apoyo de su madre, quien cuida de sus nietas y de la bisnieta.

En este albergue también vive Miguel Ángel Álvarez, niño que fue rescatado entre el lodo del huaico el martes pasado. “Mi hijito estaba jugando en la cama cuando el huaico lo agarró. A mi esposa y a mi hija las arrastró. Habrán pasado unos diez minutos hasta que encontraron a mi hijo”, ilustra Sergio Álvarez, padre del menor.

Albergue en Cieneguilla Migue Ángel Álvarez fue llevado por el huaico cuando arrasó con su hogar. Alrededor de diez minutos luego, lograron rescatarlo entre el lodo. Sufrió múltiples golpes. Foto: Hugo Curotto/GEC 1 / 4 Albergue en Cieneguilla Esta es la familia Álvarez, quienes perdieron todo su hogar luego de que bajara un huaico el martes pasado. La madre, Caterine Marchena, también sufrió impactos tras ser arrastrada por el barro. Foto: Hugo Curotto/GEC 2 / 4 Albergue en Cieneguilla En este distrito, el calor también sofoca a los damnificados. Dentro de las carpas, a pesar de la sombra, el bochorno se acumula. Muchos de los albergados han mostrado fiebres y dolores de cabeza. Foto: Hugo Curotto/GEC 3 / 4 Albergue en Cieneguilla Muchos de los afectados no lograron recuperar sus prendas antes de que sus hogares se vean destruidas o afectadas. Sin embargo, han recibido donaciones durante los últimos días. Foto: Hugo Curotto/GEC 4 / 4

Los ojos de Miguel Ángel, permanecen rojos a causa del impacto. Caterine Marchena, su madre, muestra las heridas, infectadas, que le ocasionó la tragedia. Según indica, deben llevar este lunes a Miguel Ángel hasta el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja para su atención.

Desde el accidente, Caterine tiene dolores de cabeza intensos, tiene problemas para escuchar y no puede respirar bien. Lamentablemente, con el huaico, también perdieron sus celulares, por lo que permanecen incomunicados.

Inequidad en los albergues

Sonia Roca escapó de su casa alrededor de las cinco de la mañana del jueves pasado, antes de que la construcción, de tres pisos, cayera al río Rímac. Ella habitaba el segundo piso de la vivienda, junto con sus tres hijos (18, 16 y 11 años) y su esposo. Ella lleva cuatro meses de embarazo y su hijo del medio es epiléptico. Desde hace una semana, ellos pernoctan en el Estadio Municipal Solís García, uno de los albergues habilitados por la Municipalidad de Lurigancho-Chosica.

Al lado se encuentra la familia que habitaba en el primer piso de aquel edificio. Los Meza Huarcaya perdieron a sus padres el 2016, cuenta Henry, de 23 años, encargado de sus tres hermanos, de 13, 15 y 17 años. Hace menos de un mes se habían mudado a la casa que perdieron.

“Nos estábamos alojando con una familia, pero estábamos estorbando. Alquilamos un cuarto para guardar nuestras cosas y venir acá”, cuenta Leonela, pareja de Henry y cabeza de hogar a sus 18 años. “Nos habían dado una mala información de este lugar. Nos dijeron que por acá pasaba el agua [de las lluvias]”, revela la joven.

En este albergue se brinda apoyo psicológico a las seis familias que están siendo albergadas. Además, se encuentra la base de serenazgo y cuentan con acceso a servicios higiénicos, agua y luz. Adicionalmente, se les hace entrega de desayuno, almuerzo y cena de manera gratuita. Ninguno de los albergados en el estadio ha recibido una fecha límite para su estadía.

Por más de tratarse de la misma gestión, la historia no es igual en el albergue temporal ubicado en Alto Perú. Allí, en una loza deportiva del Centro Franciscano, la municipalidad local ha erguido seis carpas. En una de ellas vive Maura Tanta Vargas, junto con sus hijos de 11, 17 y 23 años. “Yo vivía en la zona alta del cerro. Se vino el huaico, entró a mi casa y destruyó todas mis cosas”, cuenta la madre.

Albergue en Lurigancho-Chosica Sonia Roca tiene un hijo con epilepsia y perdió su casa al río Rímac. Ella ha recibido donaciones y una carpa nueva, donde habitará con su familia. Foto: Andrés Paredes/GEC 1 / 4 Albergue en Lurigancho-Chosica Los hermanos Meza Huarcaya también sobrevivieron al derrumbe de su hogar, donde habían llegado casi un mes atrás. Sin padres vivos, ellos mismos se organizan para continuar con su vida. Foto: Andrés Paredes/GEC 2 / 4 Albergue en Lurigancho-Chosica Varios ancianos también han encontrado un espacio donde vivir en el albergue del Estadio Municipal Solís García. Incluso, se trata de personas que han llegado de manera preventiva. Foto: Andrés Paredes 3 / 4 Albergue en Lurigancho-Chosica Maura Tanta y su hijo contaron a El Comercio todo lo que perdieron cuando su casa fue afectada. En su albergue, en Alto Perú, no hay comida ni agua gratis, solo una carpa en donde dormir. Foto: Andrés Paredes/GEC 4 / 4

A su lado, su hijo menor recuerda que su bicicleta también se perdió entre el barro. “El huaico ha roto mi cuarto, mis juguetes se han perdido, mis cuadernos, en los que yo trabajo todos los días para sacarme buena nota, ya no los tengo. Mi mamá no tiene dinero y el chanchito que tenía, también se había ido con el huaico”, narra el niño mientras su madre intentaba aguantar las lágrimas ante la enorme pérdida que han sufrido.

Tanto Maura como Idania Torres, vecina de carpa, indican que se les ha dicho que solo podrán permanecer por una semana adicional. Daisy es confeccionista y tenía un negocio donde operaban hasta nueve máquinas coser, pero todas desaparecieron en el huaico. Además, es gestante, con ocho meses de embarazo y tiene dos hijas de 4 y 6 años.

Para las personas en este albergue no hay alimentos ni bebidas gratuitas. A diferencia del Estadio Municipal, aquí solo hay carpas donde pasar la noche. “Mi mamá está trayendo café con galletas porque eso es lo único que tenemos”, comenta el hijo de Maura. “En el día tenemos que ir a ver si algo queda [en nuestros hogares], pero igual todo lo eléctrico está quemado”, agrega Maura.

