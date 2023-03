Sergio Tarache Parra intenta quemar viva a su expareja el sábado. El domingo, con la joven de 18 años internada con graves quemaduras, la madre pide que por favor detengan al culpable. El lunes, no se sabe nada de él. El martes, tampoco. Recién el miércoles, la fiscalía pide su detención. El jueves, el Poder Judicial ordena la captura. El viernes, luego de seis días de agonía, ella muere y él, con la impunidad que le otorga un sistema de justicia lento, sigue libre e inubicable.

Durante casi una semana, la familia de Katherine Gómez no solo ha tenido que soportar el dolor por el grave estado de la joven sino también la impunidad de no saber si encontrarán justicia a tiempo. A Sergio Tarache Parra no lo detuvieron en flagrancia pese a que actuó en la vía pública y con varias personas alrededor.

Sergio Tarache Parra prendió fuego a su ex pareja en Plaza Dos de Mayo. Luego de cometer el intento de feminicidio, escapó y se desconoce su paradero.

De acuerdo con la declaración de testigos, Tarache Parra, a quien se le conoce en la zona como (a) ‘Orejas’ y trabajaba como ‘jalador’ de combis, fue visto discutiendo con la joven en el paradero ubicado en la intersección de Plaza Dos de Mayo y Oscar R Benavides, ex Colonial. Tras ello, el sujeto sacó una galonera de una combi, caminó unos metros hasta el grifo ubicado en la misma avenida, compró combustible, regresó al punto donde estaba Katherine, le roció gasolina y le prendió fuego con un encendedor. Según indicaron, luego de ello intentó subir a la misma combi, pero esta arrancó así que escapó corriendo.

Imágenes de las cámaras de videogilancia de la Municipalidad de Lima, obtenidas por El Comercio, muestran el momento en que este sujeto huye por la pista de la avenida Oscar R. Benavides inmediatamente después del brutal ataque, ocurrido el sábado 18 de marzo a las 9 de la noche, aproximadamente. En los tres minutos siguientes del video no aparece niguna unidad de la Policía Nacional detrás del feminicida. Nadie lo siguió.

Abdul Miranda, gerente de seguridad ciudadana de la comuna metropolitana, dijo a este Diario que apenas conocieron el caso -agentes de serenazgo y de fiscalización ayudaron a socorrer a la joven junto a los transeúntes- avisaron a los bomberos y a la Policía Nacional. La prioridad de los testigos fue ayudar a apagar el fuego que envolvía a la joven.

UN SISTEMA LENTO

Esta mañana, a las 9:20 a.m., falleció Katherine Gómez tras casi una semana internada. Había sufrido quemaduras en el 60% de su cuerpo. La información fue confirmada a RPP por la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, quien dijo que solicitaría que se “extremen todos los caminos” para ubicar al responsable.

Horas después, la Corte Superior de Justicia de Lima informó que el 21° Juzgado de Investigación ordenó el jueves 23 - cinco días después de los hechos- la ubicación y captura de Sergio Tarache Parra, a nivel nacional e internacional. El requerimiento de detención preliminar había sido presentado por la fiscalía recién el miércoles 22 de marzo, a las 11:11 de la mañana.

De Sergio Tarache Parra se sabe que tiene 21 años, es de nacionalidad venezolana e ingresó al Perú en febrero del 2019. La familia de la víctima teme que a estas alturas ya no se encuentre en el país.

Hoy también recién el Ministerio del Interior lo incluyó en el Programa de Recompensas y ofrece 50 mil soles a quien brinde datos sobre su paradero.

Para la abogada Edith Aiquipa, del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, todas estas medidas son necesarias, pero han sido tardías. “Debió ser capturado en flagrancia, algunas personas que quisieron auxiliar lo ubicaron, pero se escapó porque la prioridad era apagar el fuego. Hubo descordinación de la policía para no hacer el barrido, un plan cerco, para poder ubicarlo y detenerlo”, opinó.

Aiquipa recordó que el feminicidio de Katherine Gómez se asemeja a lo ocurrido con Eyvi Ágrega, quien murió por las graves quemaduras que le causó su acosador en el año 2018. Pese al tiempo transcurrido entre ambos casos, Aiquipa señala que la falta de sensibilización hacia la violencia contra mujeres no ha cambiado. “No hay sensibilización por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público y a nivel de la población. Se ha normalizado el tema de los feminicidios en la sociedad. No solo se trata de leyes sino también es necesario contar con políticas públicas para que se interiorice que esto es malo”, añadió.

En medio de la indignación por lo que hizo Sergio Tarache, unas cuestionables declaraciones de la ministra Tolentino han vuelto a poner en debate la pertinencia de algunas autoridades que responsabilizan a las propias víctimas de violencia. “Quisiéramos que las jóvenes elijan bien con quiénes están, ellas deben estar conscientes que merecen estar libres de violencia y que no acepten ningún compromiso o relación con una persona que no las respete, que vulnere sus derechos, que nos las trate con la dignidad que ellas merecen”, dijo la titular del sector que debe velar por las mujeres y poblaciones vulnerables. Ante ello, colectivos feministas y de derechos humanos protestaron esta tarde en el frontis del MIMP.