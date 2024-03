Por Semana Santa varias actividades laborales se suspenderán; sin embargo, eso no sucederá con el transporte público de Lima y Callao que, para estas fechas, anuncia horarios especiales. A continuación, todos los detalles.

Metropolitano

El Metropolitano, servicio que une a varios distritos de la capital, anunció que este jueves 28 de marzo atenderá de 5 a.m. a 10 p.m. con sus servicios regulares A, B y C. En el caso del Expreso 4, estará disponible de 6 a.m. a 8 p.m.

Para el viernes 29 de marzo, las puertas se abrirán a las 5 a.m. y se cerrarán a las 10 p.m. Los servicios regulares A, B, y C estarán disponibles, al igual que las rutas alimentadoras, que funcionarán hasta las 11 p.m. en ambos días.

Es importante precisar que el servicio Lechucero operará con normalidad los días jueves, viernes y sábado de 11:30 p.m. a 4 a.m.

Metro de Lima

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) precisó que la Línea 1 del Metro de Lima y Callao operará de 5:30 a. m. a 10 p. m. el jueves 28 y viernes 29 de marzo. En el caso de la Línea 2, esta funcionará de 6 a. m. a 11 p. m.

Servicio de taxi y corredores

Los taxis autorizados por la ATU operarán con normalidad en este feriado largo. Este servicio estará disponible las 24 horas del día.

Por su parte, los corredores complementarios estarán en las calles desde las 5:00 a.m. hasta las 10:30 p.m.