Mario Valencia, más conocido como el ‘Cristo cholo’, y quien todos los años escenifica la pasión de Cristo por Semana Santa, denunció que la Municipalidad de Lima le quería cobrar 81 soles por cada cuadra que iba a recorrer en este feriado largo.

El hombre, que ofrece este espectáculo desde hace 40 años, se mostró preocupado, ya que tenía que pagar 3000 soles si quería desplazarse por 20 kilómetros entre los distritos del Cercado de Lima y el Rímac.

Este cobro está estipulado en una ordenanza municipal, la cual obliga a las personas a desembolsar dicho monto si es que quieren utilizar sus calles.

Mario Valencia recordó que en otras gestiones también le solicitaron un pago, pero este era menor. Incluso, algunos años lo exoneraron de esta medida, por lo que el recorrido lo realizó sin mayores inconvenientes.

Municipalidad de Lima se pronuncia

La denuncia del ‘Cristo cholo’ generó indignación en la ciudadanía. Ante esto, el municipio de Rafael López Aliaga se pronunció.

Mediante un comunicado se disculparon con Mario Valencia y aseguraron que todo esto se generó por el “error de una exfuncionaria”.

En la misma misiva anunciaron que “garantizarán el orden y seguridad en esta actividad con la participación de los agentes del Serenazgo y demás gerencias que correspondan”.

Comunicado de la Municipalidad de Lima.

Esta noticia, evidentemente, fue celebrada por el ‘Cristo cholo’, quien se sintió más tranquilo y con la confianza suficiente para llevar a cabo su espectáculo que reúne a cientos de fieles.

“ El señor López Aliaga me ha dicho ‘disculpe, perdón’, pero yo no tengo nada que perdonar a nadie, sino que ha sido un exabrupto . El señor alcalde me ha brindado todo el apoyo y confianza para sembrar la semilla de la paz, el amor, como lo venimos haciendo hace más de 46 años y esperemos que esto continúe”, sostuvo.