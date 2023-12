Bastaron dos días para que un grupo de extranjeros construya esta semana un bulevar de 150 metros en la berma de la cuadra 6 de la avenida Billinghurst, San Juan de Miraflores (SJM). Este espacio, que colinda con el colegio Manuel Ramírez Barinaga, estaba destinado para el funcionamiento de 31 puestos ambulantes. El viernes, la municipalidad demolió los pequeños muros de cemento que separaban el bulevar de la pista tras múltiples reclamos de vecinos por esta intervención no autorizada en la vía pública. Sin embargo, las quejas de los vecinos y extranjeros hacia la comuna no cesan.

Imagen de referencia y plano del bulevar que intentaron construir los comerciantes extranjeros. Foto: Britannie Arroyo / GESAC > BRITANIE ARROYO

La obra tiene una extensión de 150 metros. Se instalaron muros de concreto para proteger a los 31 puestos de la pista. Foto: Britannie Arroyo / GESAC > BRITANIE ARROYO

¿Cómo se construyó la obra y qué funcionario la habría autorizado?

En abril de este año, los migrantes llegaron a la avenida Billinghurst tras ser delojados de las avenidas San Juan y José María Seguin. Desde entonces, ellos venden comida rápida por las noches en la berma.

“Llegamos aquí en abril con la promesa de que la municipalidad buscaría otro lugar para reubicarnos y formalizarnos como comerciantes. Pero nunca hubo una respuesta. En noviembre consultamos sobre este tema y respondieron que debíamos contribuir a la comunidad o seríamos expulsados . Por eso presentamos el proyecto del bulevar. Esta zona estaba llena de arena y basura, y la hemos mejorado”, explicó a El Comercio Armando Fernández, presidente de la asociación VENEPERU, que reúne a 18 familias extranjeros.

El jueves 23, Fernández presentó en mesa de partes de la municipalidad de SJM un documento que describía las características del proyecto. Entre ellas, colocar un piso de concreto, instalar muros de cemento para delimitar la obra de la pista, instalar cámaras de seguridad, entre otros.

Foto: José Cayetano

Los extranjeros se reunieron el mismo día con Joel Ventocilla Quiquia, gerente de desarrollo económico de SJM, en el palacio municipal del distrito. Ellos aseguran que el funcionario autorizó verbalmente la construcción del proyecto. Sin embargo, no se publicó una ordenanza municipal que apruebe la obra. “ No hubiéramos empezado la obra si él [Ventoncilla] no nos daba su aprobación ”, sostiene Fernández.

Este Diario llamó al funcionario para recoger su descargo, pero mencionó que “respondería en otro momento”.

Comerciantes extranjeros reunidos con Joel Ventocilla (el primero de izquierda a derecha), gerente de desarrollo económico de SJM, el 23 de noviembre. Foto: Fuentes de El Comercio.

La construcción del bulevar inició el martes y concluyó un día después. Los integrantes de VENEPERU costearon la ejecución y materiales de la obra, incluida la contratación de un camión cementero. Fernández dijo a este Diario que la obra costó 14 mil soles .

Los vecinos y padres de familia del colegio Barinaga se mostraron indignados. “Ellos no solo venden comida en las noches. Ponen música a alto volumen, toman y algunos venden drogas. Tememos que pase algo con nuestros hijos si ellos se establecen en esta zona. Tenían una gran logística para hacer esa construcción en plena avenida y la municipalidad no hizo nada para impedirla”, relató a El Comercio Zuleima Alvites, cuya hija estudia en el colegio Barinaga.

Por su parte, los ciudadanos extranjeros descartan que vendan drogas o bebidas alcohólicas. Asimismo, manifestaron que todos los integrantes de VENEPERU cuentan con situación migratoria regular.

¿Qué exigen los extranjeros y vecinos de SJM a la municipalidad?

La convocatoria de una protesta de los vecinos y padres del colegio Barinaga en contra del bulevar motivó la presencia de serenazgo de SJM en la avenida Billinghurst desde tempranas horas de la mañana. Los ciudadanos extranjeros también acudieron al lugar para defender la obra que construyeron.

“Ni la municipalidad ni el colegio nos avisaron que esto se iba a hacer. Por eso nos sorprendimos cuando ocuparon de día esta zona y trajeron un camión para colocar asfalto. Personal de fiscalización estaba aquí viendo . Pedimos a la municipalidad una explicación por permitirles que construyan en el espacio público, pero nadie nos respondió. Recién hoy han dado la cara”, sostiene Giuliana Barrantes. “Nuestro temor es que esta obra aumente la delincuencia. Pedimos que el municipio reubique a los venezolanos en otro espacio donde puedan trabajar”, añadió.

Hasta el lugar llegó Wilfredo Tenorio, subgerente de Fiscalización de SJM, quien reconoció que desde abril la gestión municipal de SJM, liderada por la alcadesa Delia Castro, ha intentado infructuosamente establecer un espacio para que los comerciantes extranjeros trabajen formalmente . El funcionario manifestó que la comuna buscará reubicarlos en una feria itinerante o un local comercial. Asimismo, descartó que la construcción del bulevar haya sido aprobada por el municipio.

A las 10 de la mañana del viernes, una excavadora retiró los muros de cemento . En sus redes sociales, la municipalidad de SJM anunció que colocará árboles en el tramo de la avenida Billinghurst. De acuerdo a los vecinos entrevistados por El Comercio, la comuna ha realizado esta promesa en reiteradas ocasiones en este año.