Más de 100 stands de marcas independientes, talleres, actividades e incluso la presentación de la banda peruana Laguna Pai. Todo esto incluía la Feria Alma que se iba a realizar el pasado sábado 25 y domingo 26 de noviembre, en las instalaciones del Lima Polo Club, y que finalmente fue cancelada por la Municipalidad de Surco por no contar con la autorización respectiva. Los organizadores habrían recaudado cerca de 160 mil soles de los emprendedores que alquilaron stands, pero el dinero aún no es devuelto.

LEER TAMBIÉN: La presunta estafa de la venta de cupcakes que habría permitido a una pareja apoderarse de miles de soles

Hasta el lugar llegó personal de fiscalización y serenazgo del municipio a fin de no permitir el ingreso al recinto, bajo el argumento de que no se permiten conciertos que perturben la tranquilidad de los vecinos en el distrito. Al respecto, vale precisar que no se trataba de un evento netamente musical, pues el grupo contratado iba a tocar en formato acústico y solo unas horas mientras se desarrollaba la feria.

En un primer momento, tras concretarse la cancelación de la feria, los emprendedores afectados alzaron su voz de protesta contra la gestión del alcalde Carlos Bruce. Asimismo, la empresa organizadora (Feria Alma) afirmó que se trataba de una decisión “arbitraria” por parte de la municipalidad. Sin embargo, con el transcurrir de las horas, y luego de los días, el enojo y la indignación de los emprendedores se fue dirigiendo contra Feria Alma.

A la fecha, según han denunciado varios de ellos, la organizadora no les devuelve el dinero que pagaron para participar del evento, ni tampoco les ha dicho la fecha en que lo hará, pese a que prometió decirlo al día siguiente de la feria, es decir, el domingo. Además, señalaron que esta no sería la primera vez que Feria Alma se encuentra involucrada en un tema como este. A raíz de lo ocurrido, otras marcas han publicado y comentado en redes sociales que han pasado por lo mismo y que tras la cancelación de algunas de sus ferias hasta ahora no les han devuelto su dinero.

¿Qué han dicho los organizadores?

A través de sus redes sociales, los organizadores publicaron un comunicado en el que anunciaban la cancelación de la feria luego de que cerca de las 11 de la mañana del sábado 25 de noviembre (día inaugural del evento) les llegara una sorpresiva notificación de la Municipalidad de Surco en donde indicaba que no se permiten conciertos en el distrito.

“Es una pena tener que anunciar la cancelación de nuestra feria pre navideña. Es doloroso para todo el equipo de Alma que estaba detrás de este evento, organización, personal de seguridad, técnico, marcas aliadas, marcas emprendedoras, etc. Teníamos programado el concierto acústico de Laguna Pai (al parecer fue un erro garrafal poner la palabra concierto)”, se lee en el comunicado.

En esa misma publicación, los organizadores señalaron que hicieron la consulta reiteradas veces al municipio y otorgaron la documentación solicitada para validar que se trataba de un formato acústico y no full band. También hicieron referencia a otra feria en el distrito que se canceló semanas atrás (’Carne y Fuego’), pese a haber recibido los permisos respectivos previamente, según aseguró en su momento la productora Filo.

“Estamos tan sorprendidos como todos porque sentimos que existen aristas que no están correctas en esta cancelación, es muy fácil decir por el lado de la Municipalidad de Surco que no se tenía una autorización y eso distorsiona y direcciona todo reclamo alguno, incluso nos traslada a hace unas semanas ante una situación parecida con otro evento en el distrito”, afirmaron.

Según Feria Alma, hicieron “hasta lo imposible” para que el evento se lleve a cabo e incluso desistieron de la presentación de Laguna Pai para que los fiscalizadores dejen abrir las puertas, pero pese a ello, después de varias horas, no se logró.

En Surco hemos sido muy claros desde el primer día de la gestión: NO autorizaremos ningún evento que incluya un concierto al aire libre para salvaguardar la tranquilidad de nuestros vecinos. Este tipo de eventos solo podrían llevarse a cabo en recintos cerrados e insonorizados. — Carlos Bruce - Techito (@Carlos_Bruce) November 26, 2023

Además, dijeron que si el concierto acústico era inviable desde un inicio entonces el municipio de Surco les pudo haber comunicado ello con anticipación para que no continúen con los preparativos y con el proceso ante la comuna para los permisos.

“Es un sin sabor que aún no podemos superar. Teníamos mucha ilusión de llevar a cabo este evento y se vio frustrado el mismo día incluso después de pasar inspección de Defensa Civil y ser aprobado un día antes sin ninguna observación”, expresaron.

Por su parte, la Municipalidad de Surco precisó a El Comercio que los organizadores tramitaron una licencia para la realización de una feria con concierto, pese a que conocían que estaba prohibido, motivo por el cual se les negó. Adicional a ello, señalaron que les faltó cubrir parte del seguro, específicamente lo correspondiente a una hora. Es decir, si pasaba un accidente en ese tiempo los asistentes no hubieran estado protegidos.

VIDEO RECOMENDADO A raíz de la cancelación de Feria Alma el pasado fin de semana, emprendedores denunciaron por redes sociales que organizadora aun no les devuelve su dinero. Además, otras marcas independientes advirtieron haber pasado por lo mismo y que hasta ahora dicha empresa tampoco les ha reembolsado por eventos pasados que al final no se realizaron.

Un rosario de denuncias por presunta estafa

Una de las emprendedoras que se ha visto afectada por la cancelación de la feria en Lima Polo Club y por la demora en la devolución de su dinero invertido es Eliana Seminario. Ella contó a El Comercio que transfirió 1.200 soles a la cuenta de Patricia Cassana, dueña de Feria Alma, para poder ubicarse en uno de los más de 100 stands previstos para el evento. No obstante, dijo que pese a una promesa de devolución del monto, esta aun no se cumple.

“Para las 11 de la mañana del sábado 25, hora en que iniciaba a la feria, no había afluencia de gente. Los del municipio no permitían el ingreso. Patricia nos comunicó que el problema era que el flyer que promocionaba el evento decía “concierto acústico” y que la municipalidad estaba deduciendo que había un cobro de por medio, pese a que la entrada era libre. Dijo que era un hecho arbitrario. Al principio todos le creímos de muy buena fe”, comentó.

Eliana precisó que tras no llegar a un acuerdo con el personal municipal, aproximadamente a las 3 de la tarde, Patricia volvió a tomar la palabra y dijo que lo que iba a hacer era acercarse a la comisaría y poner una denuncia contra los fiscalizadores porque no los estaban dejando trabajar, pero al ver que iba a tomar mucho tiempo y que prácticamente el día estaba perdido, los emprendedores le pidieron que se cancelara el evento. Entonces, se tomó esa decisión y se acordó la devolución total del dinero que se había pagado por los stands.

Estos son algunos de los comprobantes de pago que hicieron algunos emprendedores a Patricia Cassana, de Feria Alma, para poder tener un stand en el evento en el Lima Polo Club.

“Nos dijo que ella iba a pasar por cada stand pidiéndonos los vouchers, pero nunca se acercó. Nosotros tuvimos que ir uno por uno para que apuntara nuestros datos. Yo le solicité que me firmara un documento, a lo cual se negó. Me dijo que su abogado le había dicho que no podía firmar ningún acuerdo por escrito y que nos iba a comunicar al día siguiente (domingo 26) cuándo iba a hacer el reembolso. También le solicité que a manera de compromiso diera a todos aunque sea un 5% de la plata que había recibido, que en total sería más o menos 160 mil soles. Si se le quita su inversión definitivamente debería tener el dinero para devolvernos. Sin embargo, tampoco accedió”, indicó.

Pese a las dudas y problemas expuestos, Eliana sostuvo que ese día la gente se retiró confiando en que la señora Patricia Cassana les iba a escribir al día siguiente para darles una fecha de pago. Sin embargo, precisó que el día domingo no hubo comunicación alguna. Tras escribirle al privado sin respuesta alguna, recién el lunes señaló que el pago se haría el 15 de diciembre.

“Muchos afectados no estamos de acuerdo. Incluso durante estos días han ido apareciendo denuncias de casos parecidos. Varias personas noes han escrito indicando que anteriormente ya habían pasado por la misma situación con esta organizadora. Contaban que a veces solo reembolsaba a algunas personas y a otras no. Por redes sociales tiene varias denuncias de otras marcas. Entonces, al parecer, sería su modus operandi. Ha pasado con en febrero, con Feria Local, y en julio. Además, hay dos ferias que iban a ser en diciembre que también están canceladas”, sostuvo.

Eliana agregó que en reiteradas ocasiones se le le ha pedido a Feria Alma que muestre los permisos que tramitó, pero dice que su abogado le ha recomendado no hablar y que por eso no va a responder. “A una persona que llamó a la municipalidad le informaron que la señora Patricia se le advirtió que su feria no iba porque era un concierto. Y a pesar de eso continuó. Es muy raro que una persona con tanta experiencia como ella no esté enterada de que ahí no se podría realizar el evento”, dijo.

Así como Eliana, otra afectada es Danna Ponce (de Yawar Cotton), quien junto a otra emprendedora (de Emprende Mamá), pagó 1.200 soles a Patricia Cassana para poder ocupar un stand en Feria Alma. Contó que tras la cancelación del evento Patria les aseguró que les iba a devolver el dinero pero que primero tenía que coordinar con su abogado.

“Pasó lunes, martes y nada. Nos paseaba. Nos mandó audios al grupal donde estábamos diciendo que iba a tomar medidas contra el municipio, pero nada del dinero. Le escribí al privado y me dijo que haría un cronograma y que el 15 de diciembre iba a pagar. Nosotros la presionábamos porque se trata de una plata que ella debería tener en su caja, quizá no toda pero al menos una parte para empezar a devolver”, dijo.

Según Danna, la organizadora le comentó que se había descompensado por todo el problema y ella, en su afán de ayudarla, le pidió que esté tranquila y no se estrese. “Pero tal parece que me pasé de buena, porque me enteré que sí le devolvió la plata a dos influencers con bastante llegada. Solo a ellos dos. Yo me molesté porque anteriormente le había pedido mi dinero porque lo requería para una urgencia médica y no se puso en mi posición”, expresó.

Es así que Danna se juntó con los demás afectados y formaron un nutrido grupo a fin de denunciar el hecho en redes sociales. Al mismo tiempo, buscaron información y se hallaron con la sorpresa que varias personas habían pasado por lo mismo con dicha organizadora. “Pagaron para estar en ferias pasadas y también les sucedió lo mismo. Es un trabajo que viene haciendo así. Contratan la feria, pagan, y de pronto llega fiscalización y le clausuran la feria y al final no devuelve la plata. Solo lo hace con algunas personas mediáticas”, explicó.

Vale precisar que son muchas las denuncias en redes sociales en contra de Feria Alma. Los denunciantes señalan tanto a Patricia Cassana como a su esposo Jesús (Feria Local de Barranco) de tener un accionar sistemático y quedarse con su dinero. Este Diario intentó comunicarse con Feria Alma para tener una respuesta a estas denuncias, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.