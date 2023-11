El presidente del Consejos de Ministros, Alberto Otárola, se pronunció respecto a las versiones que lo responsabilizan del apagón ocurrido en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, al culminar el choque entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por la final de la Liga 1 Betsson.

“Yo he ido como cualquier hincha a ver el partido de mi equipo, y me quedé hasta el final. No conozco a quiénes manejan las luces del estadio”, dijo en declaraciones a Combutters.

“Quiero expresar mi preocupación y el enfado como cualquier hincha de ver como se apagaban las luces del estadio, poniendo en riesgo a todos los hinchas”, agregó.

En esa línea dijo que se retiró del recinto victoriano con total tranquilidad y no advirtió ningún hecho de violencia en los alrededores.

Por otro lado, admitió la superioridad del rival en la definición y felicitó a los hinchas cremas por el título conseguido. “Ha sido el equipo que mejor ha jugado (Universitario) en la ida y en la vuelta”, remarcó.