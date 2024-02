El calor no cesa, pero nuevos vientos se asoman por un breve período. Así lo confirmó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senmahi) esta semana, anunciando el acercamiento del Anticiclón del Pacífico Sur (APS) al continente y, por ende, la disminución de los vientos cálidos del norte. Desde este viernes 23 hasta el domingo 25 se encuentra vigente el aviso número 50 de la mencionada entidad, respecto al incremento de vientos de moderada a fuerte intensidad en la costa peruana.

#Infórmate Anticiclón del Pacífico Sur genera cobertura nubosa y niebla/neblina a primeras horas de la mañana en distritos coteros, principalmente Lima. Recuerda tenemos aviso por incremento de la velocidad del viento del 23 al 25 de febrero. https://t.co/cBn77F1srq pic.twitter.com/c5RdhhV2Uj — Senamhi (@Senamhiperu) February 23, 2024

La mañana del viernes 23 de febrero reveló un panorama diferente a lo que se ha venido registrando en las últimas semanas, con cielos principalmente despejados y altas temperaturas. Esta vez, los distritos costeros de la capital despertaron en medio de neblinas, “asociados a los vientos del sur [ocasionados por el APS]”, sostuvo la entidad meteorológica.

Sin embargo, el calor se hizo notar pasada la mañana. De acuerdo con el Senamhi, diversos distritos de Lima este y norte alcanzaron temperaturas próximas a los 31 grados Celsius, con una sensación térmica aproximada de 33 °C. Para el mediodía, la Molina y Puente Piedra reportaron 32 °C con una sensación térmica de 34 °C. La estación de Jesús María -a la misma hora- marcaba 30 grados de temperatura y una sensación térmica de 33 °C.

¿Qué es el APS?

La entidad meteorológica explicó que el APS es un sistema atmosférico con función sobre el océano Pacífico que genera vientos alisios de este a oeste y permite que la corriente marítima fría de Humboldt llegue hasta la costa peruana. De tal forma, mantiene las características normales de aire seco y frío sobre el litoral nacional. Este sistema puede intensificarse o debilitarse, así como alejarse o acercarse al continente.

Este anticiclón -indica el Senamhi- mantiene una posición semipermanente al ser controlado por la Dorsal Cálida, una masa de aire cálido que mantiene un flujo de viento antihorario en el hemisferio sur. En épocas de invierno, el APS se vuelve más móvil y los vientos son canalizados con más fuerza de lo normal a causa de la cordillera de la costa peruana.

Amaneceres algo más fríos

El Comercio pudo conocer que esta ha sido la madrugada menos calurosa de la semana. Datos recopilados en la estación meteorológica del Senamhi en Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, revelan que a las 6 a.m. del viernes 23 se registraron 22 grados Celsius (°C). Esta es la segunda cifra más fría en lo que va del mes, siendo la más baja 21,9 °C, captada a las 6 a.m. del domingo 18.

En la estación Von Humboldt, ubicada en el distrito de La Molina, la temperatura más baja registrada este mes fue de 20,2 grados. Ocurrió a las 6 de la mañana del día 18. En lo que va de esta semana, el registro más frío resultó de 20,9 °C. Fue captado el jueves 22 a las 3 a.m., y el viernes 23, desde las 5 a.m. hasta las 7 a.m.

Alerta de vientos

El Senamhi informó que desde la tarde del viernes 23 hasta la noche del domingo 25 de febrero se registrará un incremento en la velocidad del viento, registrando intensidades moderadas y fuertes a lo largo del litoral costero. “Este incremento podría generar el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal, principalmente en Ica. Además, se espera cobertura nubosa y niebla/neblina hacia el atardecer y las primeras horas de la mañana”, sostuvo la entidad.

De hecho, se tuvo previsto el desarrollo de vientos con velocidad superiores a los 38 kilómetros por hora en la costa norte durante este 23 de febrero. Asimismo, en la costa centro se determinó la posibilidad de llegar a los 40 kilómetros por horas. En el sur, la alerta fue de la mitad: 20 kilómetros por hora.

Para el sábado, el Senamhi alertó la posibilidad de registrarse vientos con velocidades superiores a los 33 kilómetros por hora en la costa norte y por encima de los 40 en la costa centro sobre, así como valores sobre los 25 km/h en la costa sur. Para el domingo 25, “se prevén vientos con velocidades superiores a los 33 km/h en la costa norte y centro, y sobre los 20 km/h en la costa sur”, sostuvo la autoridad.