El arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, se pronunció este sábado respecto al inicio de obras de peatonalización del centro histórico de la capital, a cargo de la Municipalidad de Lima, que comenzó con el derrumbe de la reja de 145 metros que une la Iglesia de San Francisco y el Santuario de Nuestra Señora de la Soledad.

En diálogo con RPP, el monseñor calificó de “violenta” la intervención de esta madrugada. Indicó que la medida interrumpe un diálogo que venía llevando la congregación franciscana con el municipio capitalino.

“[Me siento] un poco triste por una incursión violenta que habido esta madrugada que han invadido el perímetro y han destruido el perímetro del muro del convento de San Francisco. Doscientas personas respecto a diez hermanos franciscanos que estaban durmiendo y que diríamos ocurre al interior de un proceso de diálogo sobre una resolución de la Unesco que da en favor de la congregación”, dijo.

Las expresiones del arzobispo se basan en el pronunciamiento del pasado 3 de diciembre cuando el Museo Convento San Francisco remarcó que, pese a que algunas de las intervenciones fueron aprobadas por el Ministerio de Cultura respecto al citado proyecto, ninguna cuenta con un Estudio de Impacto Patrimonial (EIP) aprobado por la Unesco.

“Esta incursión interrumpe este diálogo y la Iglesia siempre quiere que las cosas se resuelvan no violentamente sino por medio del diálogo. Somos la Iglesia de la palabra y tenemos ciertamente que superar la violencia en todo momento. Quisiera llamar la atención de toda la población para que apoyen a los franciscanos en su diálogo para que esto se restablezca y no haya este clima de violencia, en este caso contra una institución de la Iglesia”, refirió.

“Es un proyecto y está sujeto a conversaciones, todavía, y quizá se quiera acelerar, pero detalles mayores no sé, pero yo estoy señalando que este hecho interrumpe un diálogo y no debió haber sido así […] Dejaremos esto para unos días que se tranquilice y deploramos mucho esta actitud porque no es el procedimiento, primero, con la Iglesia”, insistió.

Demolición de cerco sí fue notificado

Por su parte, la Municipalidad de Lima señaló que la ejecución del proyecto para el mejoramiento y remodelación del servicio de recreación pasiva de la plazuela de San Francisco ha sido aprobada mediante una autorización sectorial emitida por el Ministerio de Cultura (Mincul).

En esa línea, la comuna metropolitana sostuvo que el inicio de las obras, programado para hoy sábado 5 de febrero, fue notificado mediante un oficio dirigido por la Municipalidad de Lima a la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble del Mincul.

Asimismo, el municipio de Lima agregó que se notificó a la Orden Franciscana y a la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad.

Explicó que el retiro del muro que rodeaba la plazuela de San Francisco, instalado por el municipio metropolitano a finales de la década del ochenta, es una de las primeras etapas en la ejecución del proyecto, que busca la recuperación de este histórico espacio público y la integración con los trabajos de peatonalización de los jirones Amazonas, Lampa y Áncash.

