¿Qué medidas implementará su gestión respecto a los conflictos por el estacionamiento de vehículos en las avenidas principales, frente los garajes y en los alrededores de los colegios en horario de ingreso y salida?

Pregunta de José Alfaro Chavarry

Hay un compromiso con los estacionamientos vehiculares en la Costanera. Lo que se ha hecho frente a Maranguita son espacios recreativos que se requieren en el sector por necesidad de mucha gente. En el parque Túpac Amaru no había dónde jugar. Adicionalmente a ello hay estacionamientos que se van a poder utilizar en coordinación con nosotros. Si la cancha no funciona a partir de las 11 de la noche se puede estacionar hasta las 7 de la mañana. Adicionalmente en la obra del boulevard Costanera se van a habilitar estacionamientos, pero también deben recordar que la calle no es cochera.