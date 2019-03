Chorrillos: despiden a sereno que maltrató a un perro en playa Agua Dulce

La alta temperatura en Lima hace que este verano sea insoportable para muchos. El calor se siente día a día en las calles y en las playas.



Hoy, una usuaria de Facebook denunció que un perro, perteneciente al serenazgo del municipio de Chorrillos, fue obligado a permanecer bajo el sol, en la playa Agua Dulce, pese a que no se podía mantener en pie sobre la vereda caliente.

Valeria Mariluz Collado grabó esto casi a las 11 a.m. "Este perrito no estaba hidratado y tenía una herida entre los ojos por el bozal que enmarca su hocico", indica la usuaria de Facebook.

En el video, se observa que en un primer momento el agente de serenazgo a cargo del animal recibe la orden de permanecer en la zona donde cae el sol. Pese a los reclamos, el sereno no mueve al perro, que evidencia no poder mantenerse parado. Incluso, se ve la intervención de un policía que pide colocar al can en una zona de sombra.

-Municipio despide a sereno-



En un comunicado, la comuna de Chorrillos informó que, luego de la referida denuncia por maltrato animal, "el servicio ha sido retirado de la vía pública". Además, que el agente de serenazgo que aparece en el video fue relevado de sus funciones por no proteger al animal y no volverá a trabajar con la brigada canina.



En el 2015, el Congreso de la República aprobó la Ley de Protección y Bienestar Animal Nº 30407 que establece sanciones ante maltrato y crueldad causados por el ser humano. Se sanciona con pena privativa de la libertad no mayor de tres años, con 100 a 180 días multa, a los responsables de actos de crueldad.