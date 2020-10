El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, informó que los contratos de los médicos vienen siendo rescindidos en vez de ser ampliados. Consideró que esta medida debilita al sistema de salud en caso de que haya un repunte de contagios de coronavirus (COVID-19).

“Lo que hay que hacer ahora es persistir en pruebas moleculares y darle utilidad a los centros de aislamiento temporal. Fortalecer el sistema de salud, nos extraña que les estén rescindiendo el contrato a los médicos, es algo contradictorio porque se dice que se quiere prevenir la segunda ola pero en vez de ampliar los contratos se les está reduciendo. Esto nos debilita”, explicó.

Pidió también que se implemente un mejor sistema de ventilación en los centros que albergan camas de cuidados intensivos pues se están aumentando el número de contagios en el personal de salud.

“El hecho de que en las salas COVID-19 no se haya implementado sistemas de ventilación que cambie el aire para que no se contagien nuestro médicos hará que haya falta de profesionales. Otro punto es el del oxígeno, la oferta actual es del 100 plantas pero necesitamos más de 200 plantas de oxigeno medicinal. No estamos preparados para una segunda ola”, aseveró.

Con relación al reinicio de nuevas actividades económicas el próximo año, Palacios señaló que se debe tener mucho cuidado pues estamos en una etapa de “silencio epidemiológico” pero que esto puede cambiar pues aún no ha desaparecido la enfermedad.

“Sin salud no hay economía, lamentablemente hay sectores que no participan. Pero tenemos que mantener las medidas porque el virus parece acorralado, estamos en una etapa de silencio, en apariencia todo está normal, pero no es así. Tenemos que evitar la aglomeración de personas. Las playas pueden convertirse en el nuevo foco de la enfermedad”, agregó.

Conforme a los criterios de Saber más

TE PUEDE INTERESAR