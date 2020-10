Conforme a los criterios de Saber más

El viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Suárez Ognio, dio a conocer ayer que, después de 20 años, una persona fue diagnosticada con difteria en el país. Se trata de una menor de cinco años de edad que se mudó a la capital luego de vivir en Loreto.

“Ella vive en una zona limítrofe entre el Cercado de Lima y La Victoria, cerca de la zona de Manzanilla”, detalló el viceministro durante una conferencia de prensa. “Es una niña que su familia es oriunda del departamento de Loreto, pero hace un año que se encuentra en la ciudad de Lima, solamente había recibido la vacuna del nacimiento, no había vuelto a recibir ninguna vacuna, es decir, es una niña no vacunada”, agregó.

La menor está internada en el Hospital Dos de Mayo bajo supervisión médica. Su condición es estable.

El viceministro Suárez Ognio (en medio) hizo el anuncio sobre el reciente caso de difteria acompañado Ruben Mayorga (izquierda), representante de la OPS/ OMS en el país, y Luis Rodríguez, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. (Foto: Andrés Paredes / @photo.gec)

La difteria tiene vacuna, a diferencia del COVID-19, por ejemplo, que durante este año viene golpeando el país y los laboratorios se encuentran en proceso de investigación para hallar la cura.

En el mundo, el año pasado, se reportaron casos de difteria en Brasil, Haiti, República Dominicana, Colombia y Venezuela; mientras que, en lo que va de este 2020, ello ha ocurrido en los tres primeros países, según información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cual fue citada por el viceministro Suárez Ognio.

UNA ENFERMEDAD MUY CONTAGIOSA

El presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú (CMP), el médico infectólogo Augusto Tarazona, señaló a El Comercio que la difteria es una enfermedad muy contagiosa. Las personas infectadas, mediante las microgotas que expulsan cuando estornudan o tosen, pueden infectar a los demás.

“Esta enfermedad puede difundirse rápido en niños no vacunados o con vacuna incompleta y producir numerosos niños enfermos y fallecidos”, advierte. Es por esta razón, agrega, que se vacuna contra la difteria a las personas a los meses de haber nacido.

El doctor Elmer Huerta, especialista en Salud Pública, señaló en RPP que el factor R0 de difteria es elevado: es de 6 a 7, es decir, un paciente con esta enfermedad puede contagiar, como promedio, a ese número de personas. Mientras, en el caso del COVID-19, es de 2 a 3, según informó en junio a este Diario el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC).

Augusto Tarazona describió que, luego de cinco días de haber sido infectado con la bacteria (Corynebacterium diphtheria), los pacientes con difteria presentan síntomas (a diferencia de los pacientes de coronavirus, entre los cuales hay sintomáticos y asintomáticos). Entre estos síntomas, están dolor de garganta, tos intensa con escasa flema, fiebre y la aparición de una placa blanquecina en la garganta. “Esta membrana se inflama, bloquea la respiración y hay dolor intenso”, puntualiza.

Según refirió, la tasa de letalidad varía según los lugares y según la edad de los pacientes. Por ejemplo, esta es alrededor del 10% en adolescentes, mientras que en niños es más elevada: oscila entre el 15% y el 20%.

Una opinión similar tuvo el vicedecano del CMP, el infectólogo Ciro Maguiña. Él refirió a este Diario que en los niños sin vacuna, uno de cada cinco contagiados muere (tasa de letalidad de 20%), y en adultos uno de cada 10 (10%).

Según Maguiña, la difteria ocasiona la muerte por las toxinas que produce. Ello, genera daños en el corazón y otros órganos. Las toxinas son sustancias dañinas que alteran el buen funcionamiento del organismo.

De acuerdo a Augusto Tarazona, “la bacteria [de la difteria] está en el ser humano dando vueltas hace cientos de miles de años, o sea, existía desde hace mucho tiempo, y se mantiene apagada por la vacunación. Pero por ahí aparece alguien que no ha sido vacunado, coge la bacteria, hace la enfermedad y empieza a contagiar”.

El viceministro Suárez Ognio mostró está fotografía en la que se ve cómo afecta la difteria: una lámina blanca aparece en la garganta del paciente. (Captura de transmisión/ Facebook del Minsa)

VACUNACIÓN A TEMPRANA EDAD

El exdecano del Colegio Médico de Lima, el pediatra Raúl Urquizo, indicó a El Comercio que la vacuna contra la difteria se coloca de manera gratuita a los bebes a los dos, cuatro y seis meses después de haber nacido, y un refuerzo al año y medio, en los establecimiento del Ministerio de Salud.

Agrega que ello forma parte de un paquete de vacunas conocido como la pentavalente, entre las que también se encuentran vacunas contra el tetanos, la tos convulsiva y la hepatitis B.

El también representante del CMP en el Comité de Expertos de Inmunizaciones del Minsa señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la tasa de vacunación en un país, para decir que los niños están protegidos, es del 95%. Sin embargo, en el Perú, es actualmente del 41.5%.

“Justamente, el Ministerio de Salud, hace un par de semanas, ha estado haciendo campañas de vacunación, eso es porque las cifras estaban muy bajas. Estaban en 22%. Con esas campañas han subido al 41%. Pero todavía estamos lejos [del 95%]”, señaló.

Urquizo señala que el hecho de que haya menos niños vacunados se debe a la pandemia del COVID-19, pues los padres de familia no los llevan a los establecimientos de salud por temor a que se contagien, pero también se debe porque no se ha estado vacunando a los menores por la pandemia.

“Padres familia, pierdan el miedo, lleven a sus hijos a los establecimientos de salud para que los vacunen. Pero no solo a ellos, sino también deben vacunarse los mayores de 60 años, las gestantes”, refirió.

Recordó que, hace unos meses, apareció un caso de tétanos en Chimbote debido a que la madre gestante no recibió sus dos dosis de vacunas antitetánicas, por lo que el bebe se infectó con este enfermedad.

Mientras, Augusto Tarazona subrayó que esto es un efecto colateral de la pandemia, pues durante esta se disminuyó el potencial de los establecimientos de salud. “Se anuló la vacunación durante varios meses en el primer nivel de atención, inclusive en los hospitales. Tenemos numerosos niños sin vacuna completa”, alertó.

Los brotes de difteria en el mundo

El vicedecano del CMP, el infectólogo Ciro Maguiña, señaló que brotes de difteria se han producido, por ejemplo, en Georgia tras la caída de la Unión Soviética porque se interrumpió el programa de vacunación. También citó casos de difteria en la Venezuela, durante el actual Gobierno.

“Siempre, cuando hay una crisis política o de salud, aparecen esto”, afirma.

Agrega que lo que el Minsa debe hacer es cercar la enfermedad.

“Felizmente usamos mascarillas, es una forma de evitar el contagio. Hay que tratar de localizar, un poco como una guerra: dónde están, quiénes están y cuántos están. Vigilar el caso y los contactos”, expresó.

Refirió que se debe reforzar las campañas de vacunación, que se debilitaron durante la pandemia, para inmunizar a los niños, pero también a las personas mayores.

“A partir de los 40 años, bajan las defensas, y al bajar la defensas, ya hace años -me acuerdo- ha habido gente que hizo tétanos y difteria de adultos. Eso ya se conoce. Yo me he vacunado en plena pandemia mis refuerzos que hace tiempo no lo hice”, reveló.

Finalmente, señaló que el país tenía los mejores programas de vacunación en América y que eso era importante reconocerlo, “en medio de nuestras debilidades”, pero muchos de estos programas han sido abandonados por la pandemia.

ACCIONES

En la conferencia de prensa, el viceministro Suarez Ognio señaló ayer que se ha identificado a una segunda niña, familiar de la menor con difteria, y que ella está en investigación para saber si también tiene la enfermedad.

Refirió que brigadas de salud se desplazaron hacia la vivienda de la niña de cinco años diagnosticada con difteria para investigar e identificar a los niños de la zona a quienes les falta ser vacunados.

Añadió que se encuestó a 91 personas, 74 tenían vacuna y los 16 restantes no, por lo que fueron immunizados.

Hoy, 20 brigadas irán al lugar para extender la investigación a ocho manzanas a la redonda. “Y de esta manera hacer el bloqueo o cerco epidemiológico para evitar que de ese foco se extienda la transmisión”, indicó ayer el viceministro. Hoy en la mañana, se conoció que el número de brigadas ascendió a 50.

Brigadas comenzaron campaña de vacunación en La Victoria. (Foto: Minsa)