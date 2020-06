Por estos días, se escucha mencionar con más frecuencia sobre el número reproductivo básico, también conocido como factor R0. El jueves, el presidente de la República, Martín Vizcarra, señaló que el Rt, es decir, el número reproductivo efectivo, estaba por debajo de 1, y que “eso nos permite, de manera gradual y progresiva, iniciar las actividades económicas”. El Rt es la actualización de la información del R0.

Pero para entender mejor estos dos indicadores, El Comercio entrevistó al médico epidemiólogo César Munayco, director adjunto del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Esta institución es la que se encarga diariamente de hacer los cálculos para determinar el RT, y de esta manera, saber el comportamiento de la pandemia.

¿Qué son el número reproductivo básico (R0) y el número reproductivo efectivo (Rt)?

Son unos indicadores que usamos en epidemiología matemática para poder visualizar cómo se desarrolla una epidemia. El número reproductivo básico es el número promedio de personas que se infectan después de haberse puesto en contacto con una persona infecciosa. Para ello, la condición es que estas personas sean 100% susceptibles a la enfermedad, que no hayan tenido ninguna vacuna o hayan enfermado antes. Lo que nos va a indicar el número reproductivo básico es a cuantas personas en promedio puede contagiar una persona infecciosa. En el caso del COVID-19, más o menos es de dos a tres personas en promedio. Pero hay personas que pueden contagiar a más personas.

Era 2.3 el valor que usted me dijo el domingo pasado cuando lo entrevisté.

Sí, para Lima hemos calculado 2.3

¿Y para el país?

No hemos calculado, pero debe estar por ahí. Lima es la que mueve la epidemia en todo el país. En el resto de departamentos, como son más pequeños que Lima, más o menos debe estar por 2,3; 2,4.

VIDEO RECOMENDADO : OMS advierte que la pandemia entrará en una fase “nueva y peligrosa”

¿Y qué es el factor Rt?

La curva epidémica tiene tres fases: la fase de ascenso, el pico y la fase de descenso. El R0 se calcula al inicio, cuando recién la curva está creciendo, generalmente las curvas epidémicas crecen de manera exponencial al inicio. En ese periodo corto, uno calcula el R0. Después se calcula el Rt, que es el número reproductivo básico multiplicado por la proporción de personas susceptibles que todavía quedan en la comunidad. En función de cuántas personas susceptibles quedan, el número reproductivo efectivo lo que hace es ver cómo va a ir cambiando ese R0, que al inicio de la epidemia era 2,3 para el Perú. Luego, conforme avance la epidemia, debe ir descendiendo hasta llegar a 1 o cero. Ese valor que calculamos después de haber determinado el R0, se llama Rt.

Entonces, ¿el Rt es una actualización del R0?

Claro. Partimos del R0, luego lo vamos calculando para ver cómo se comporta a lo largo de la curva hasta el final de epidemia. Se le llama número reproductivo efectivo, porque depende de cuántas personas susceptibles quedan. Las epidemias se mueven en función de las personas que no se han enfermado. Conforme pasa la epidemia, el número de estas personas se va reduciendo, porque se va infectando un número importante ellas. De esta manera, el número de personas susceptibles, que inicialmente era toda la población, va a ir disminuyendo a 90%, 80%, 50%, dependiendo del impacto de la epidemia.

¿Qué factores intervienen para calcular el R0 y el Rt?

Para el R0, son tres factores. Primero, cuánto tiempo permanece la persona infecciosa. Es un factor clave. Una persona, por ejemplo, que permanece infecciosa cinco días es diferente a otra que permanece infecciosa diez días. Son casos distintos, porque una persona que permanece infecciosa por más tiempo puede contagiar a más personas.

En el caso del COVID-19, ¿cuánto es el tiempo en que una persona infectada puede contagiar?

En el caso del COVID-19, la persona puede contagiar días previos al inicio de los síntomas y hasta 14 días. Eso es en general.

¿Cuáles son los otros factores para calcular el R0?

Otro factor que se utiliza es la tasa de contactos. Esto quiere decir el número promedio de personas con las que un individuo tiene contacto. Si, por ejemplo, vivo solo, mi contacto sería cero, pero si tengo un montón de amigos, voy a incrementar mi número de contactos. Puede ser cinco, diez personas. Mientras más contactos tenga, hay más posibilidad de que contagie a más personas, si es que estoy infectado. Esto varía de acuerdo a las personas, de acuerdo a los países, a los niveles de hacinamiento en los hogares.

¿Cuál es el tercer factor?

La probabilidad de transmisión. Cuando uno se pone en contacto con otra persona, no necesariamente se va a infectar. Existe una probabilidad. Por ejemplo, si no uso mascarilla, la probabilidad o posibilidad de que me infecte va a ser más alta frente a otra persona que usa esta prenda. Depende también de si estoy muy cerca de la persona infectada o de si estoy muy lejos.

Y para el cálculo del Rt, ¿qué variables intervienen?

El Rt se calcula en función del R0. El Rt es producto de multiplicar el R0 por la proporción de gente que queda susceptible a la enfermedad en el tiempo que se quiere hacer la medición. El Rt lo medimos todos los días, porque todos los días hay menos gente susceptible porque ya se ha infectado otro grupo de gente. Mientras menos personas susceptibles hay, el Rt va a ir cayendo hasta llegar a cero.

Cero, porque ello quiere decir que un infectado ya no contagia a nadie.

Así es. La idea es que cuando llegues a 1, una persona solo contagia a uno, pero si llegas a menos de uno hasta cero, eso quiere decir que esa persona no puede contagiar a nadie. Ahí acabó la epidemia.

¿Para qué sirve conocer o manejar estos indicadores?

Permiten conocer la transmisibilidad de la epidemia y en qué estado se encuentra. Por ejemplo, cuando el R0 o el Rt está por encima de 1, eso quiere decir que hay transmisión, que la epidemia está activa. Pero cuando el Rt está por debajo de 1, quiere decir que la epidemia ha reducido su transmisibilidad y va camino a desaparecer. Nos indica en qué momento está la epidemia. Por eso es importante calcularlo.

Al inicio de la pandemia, ustedes calcularon el R0 en 2,3, ¿ahora en cuánto está el Rt?

Si asumimos que 2,3 también ha sido para el país, ahora estamos por debajo de 1. Estamos entre 0,8 y 0,9. Pero si hablamos de Lima, el Rt inclusive ha llegado a 0,7. Quiere decir que está bajando mucho más. Por ejemplo, en Ucayali y Loreto ha bajado hasta 1,6, porque allí la epidemia ya se está resolviendo. Lo más probable, si continua así, es que debe llegar a cero.

El domingo lo entrevisté y usted nos dijo que, en Lima, el distrito de Comas era el que tenía problemas. Su Rt era bastante variable. Unos días superaba 1, luego estaba por debajo, pero en los dos últimos días de ese entonces había estado en 0.9. En la actualidad, ¿cuál es la situación de Comas y de los demás distritos de Lima?

Desde esa fecha que le comenté, ahora Comas está por debajo de 1, en el resto de distritos de Lima metropolitana también. Porque el número de casos nuevos está disminuyendo de manera importante. Esperamos que todo siga así, que no haya un impacto con esta salida masiva de personas, y en función de eso, el Rt continúe de esta forma hasta llegar a cero.

¿Usted tiene el dato exacto de Comas?

Ayer (jueves), en Comas hemos calculado el Rt en 0,75. Ha ido descendiendo. Obviamente, esto no baja de un momento a otro. Por lo menos, va a pasar una semana o dos para que ya termine de descender. Desde la semana pasada, en Comas, el Rt está por debajo de 1. Eso es lo que nos ayuda a decir que ya se está resolviendo la epidemia en esta zona.

En las regiones, ¿cuál de ellas tiene el Rt más alto y cuál el más bajo?

Los Rt más bajo están en Ucayali y Loreto, donde fluctúan de 0,6 a 0,75. Luego, los departamentos que tienen este indicador más alto son Ica y Arequipa, donde varían de 1,1 a 1,2. En ambos casos están por encima de 1. En general, en los departamentos de la sierra, como todavía la epidemia no despega, o sea, hay un número bajo de casos, el Rt fluctúa por encima o debajo del número 1.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.

¿Hay cura para el COVID-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado. La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

¿Cuánto dura el período de incubación del COVID-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la covid-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días. Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.