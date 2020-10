El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, informó este martes que la ivermectina seguirá siendo utilizada en la atención ambulatoria de personas con síntomas leves de COVID-19, hasta que se obtenga los resultados de una investigación de los efectos que causa este fármaco en estos pacientes.

En declaraciones a TV Perú, el jefe del Gabinete Ministerial reiteró que hasta la fecha no existe evidencia científica para el tratamiento contra el COVID-19, y por ello se vienen utilizando diversos medicamentos.

Señaló que en el caso de la ivermectina está dando resultados positivos en algunos lugares, y por ello se viene realizando un estudio sobre consecuencias de su uso cuyos resultados serán informados por el Ministerio de Salud (Minsa).

“Este virus, el COVID-19, es nuevo. Hasta el momento no tenemos ningún soporte científico de cómo tratarlo o como no tratarlo. En las experiencias que hemos tenido en el país, la ivermectina, en algunos lugares ha dado resultado y se está realizando un estudio mucho más amplio con los expertos del Ministerio de Salud, y seguramente en base a las experiencias que tengamos a nivel nacional ellos darán las indicaciones que corresponden”, señaló.

“Hasta el momento no se ha retirado porque no se ha visto un efecto adverso, y más bien se ha visto cierto resultado positivo, pero eso tiene que someterse a una investigación mucho más profunda a lo que digan los expertos”, insistió Martos.

Pacientes hospitalizados

El pasado 13 de octubre, el Minsa anunció que la hidroxicloroquina, ivermectina y azitromicina no se volverán a emplear más en el tratamiento de los pacientes hospitalizados a causa del nuevo coronavirus. La ministra de salud, Pilar Mazzetti, agregó que la misma prohibición incluye cualquier tipo de combinación de estos fármacos.

“El uso de la hidroxicloroquina, de la ivermectina y de la azitromicina o sus combinaciones, en base a las evidencias actuales no tiene un efecto beneficioso, es decir no nos ayuda a mejorar a los pacientes, por lo tanto, no se recomienda su uso”, sostuvo en conferencia virtual desde la sede del Minsa.

El anuncio se confirmó a través de la Resolución Ministerial 839-2020/Minsa, publicada el 13 de octubre, en el que se decidía dejar sin efecto el uso de estos tres productos, únicamente en lo que respecta al manejo de personas afectadas por COVID-19 en servicios de hospitalización.

En dicha norma se detallaba que tal decisión se apoyaba en que no existe evidencia, a partir de ensayos clínicos, para recomendar tratamientos específicos en pacientes con sospecha o confirmación de infección por el virus.

¿Qué se usarán en su lugar?

En aquella conferencia, la ministra de Salud señaló que a partir de ahora el tratamiento de casos hospitalizado con COVID-19 incluirá fármacos específicos para cada dolencia del paciente.

“El tratamiento ha sido, es y será, por el momento, sintomático. Esto significa que si el paciente hospitalizado está en etapa inflamatoria del pulmón hay parámetros que el médico evalúa en sus exámenes, para esos casos será un desinflamante potente que es un tipo particular de corticoide. Si el paciente tiene una tendencia a formar pequeños coágulos, pequeños trombos, se empleará un tipo particular de anticoagulante”, dijo.

De manera similar, explicó, se procederá cuando el paciente presente problemas renales o cardiacos y es así como se administrará “medicamentos sintomáticos” para aliviar los síntomas de cada paciente.

