Una delegación de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó al Perú el domingo para verificar la situación política y social del país tras las manifestaciones que terminaron con la muerte de Inti Sotelo Camargo y Jack Pintado Sánchez, además de cientos de jóvenes gravemente heridos.

— ¿Cómo han encontrado al país bajo la gestión del presidente Sagasti?

La visita de trabajo empezó el domingo a primera hora. Hemos podido recibir testimonios, tener reuniones con diferentes actores de la sociedad e instituciones del Estado y el objetivo ha sido recopilar información. Hemos percibido una situación compleja con muchas aristas. Tuvimos apertura para visitar varias instituciones, vemos independencia de poderes con una institucionalidad democrática. Vemos un movimiento joven amplio al cual pudimos escuchar y, como entendemos que están en un gobierno de transición con elecciones convocadas queremos hacer apreciaciones puntuales en el marco de nuestras competencias que les pueden aportar. Hoy se estarán recibiendo los testimonios de policías que también fueron lesionados en las protestas, y se emitirá un pronunciamiento la semana entrante, que tendrá en una primera parte el resumen de nuestra percepción y nuestras recomendaciones a las instituciones del Estado.

— Sabemos que se han reunido con distintas autoridades, entre ellos congresistas y policías ¿alguno ha hecho una autocrítica por la crisis generada?

Nos hemos reunido con la presidenta del Congreso, con la Fiscal de la Nación, con el ministro del Interior, autoridades de la policía, con el presidente Sagasti, con la Defensoría del Pueblo, con frentes estudiantiles, con familiares de víctimas. Sí vemos una reflexión desde los diferentes ángulos de cada una de las personas con las que nos hemos reunido. Todas nos han mencionado que ha sido una situación extraordinaria y han admitido que hay una evaluación pendiente para reformar y mejorar. Tuvimos acceso incluso a las fichas clínicas de algunas personas lesionadas, pudimos ver algunos tipos de proyectil que aún no han sido extraídos de sus cuerpos. Es decir, en pocos días hemos podido hacer un recorrido completo y sí hay sensación de autocrítica, de reflexión y de que no puede volver a repetirse.

— La fiscalía está investigando los asesinatos de Inti Sotelo y Jack Pintado, pero aún no hay responsables...

Pudimos reunirnos con ambos padres de los que fallecieron,y nos han explicado al detalle lo que les tocó vivir. Efectivamente, hay una situación de cámaras que no estaban funcionando cuando ocurrieron los incidentes. La fiscal nos ha permitido reunirnos con el equipo a cargo de la investigación. Se ha habilitado un portal para poder recibir los videos de la ciudadanía para establecer qué y cómo ocurrió. Creo que es una de las investigaciones más desafiantes que la fiscalía estará enfrentando.

— Luego de la manifestación del 14 de noviembre, además de represión policial, hubo denuncias por desaparición forzada, tortura y violencia sexual por parte de la policía ¿Qué han encontrado al respecto?

En un inicio, el monitoreo propio de la comisión daba cuenta de un listado de personas que estaban desaparecidas, pero posteriormente se pudo establecer que fueron apareciendo. Fue una angustia que duró horas, pero afortunadamente todos parecieron. Excepto un caso que aún se está verificando que no se conoce si fue un error. Pudimos conversar también con las mujeres que sufrieron maltrato en comisarías. Acosos, abusos que están en investigación. Preguntamos a la fiscalía y está dentro del radar. Entrevistamos también al joven que estuvo tres días secuestrado, nos ha dado detalles de ello, pero fue privado y no podemos comentar. Se está investigando porque se habla de una detención ilegal de 72 horas en un lugar no autorizado.

— Incluso, algunos reporteros gráficos resultaron heridos por la policía...

Nos reunimos con periodistas y organizaciones de periodistas y recibimos el reporte detallado de las agresiones a la prensa. Tenemos un detalle y fotografías, es inaceptable este ataque a la prensa en una sociedad democrática.

— La crisis también ha dejado un país polarizado con la policía ¿cómo reconciliarnos?

En una sociedad democrática pueden haber visiones distintas, pero se tienen que canalizar con tolerancia y respeto. Haremos recomendaciones sobre el fortalecimiento del estado de derecho y la amplia capacidad de diálogo que se debe aplicar. Es parte de una sociedad democrática que las personas puedan exteriorizar sus ideas con derecho de reunión y manifestación pacifica y eso no solo debe ser tolerado sino resguardado por protocolos de fuerza pública.

