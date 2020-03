El ministro de Defensa, Walter Martos, reiteró que el Gobierno no descarta que se pueda aplicar el toque de queda en el país, como parte de las medidas para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19), debido a que aún hay personas que no acatan el estado de emergencia decretado.

En declaraciones a Canal N, Martos indicó que si bien la mayoría de ciudadanos está acatando el estado de emergencia, “el virus se está moviendo aún por la irresponsabilidad de algunos conductores, mototaxistas y empresarios”.

“Todos tenemos que asumir la responsabilidad, aún el virus está caminando con algunos irresponsables choferes. Vamos a aplicar las medidas más drásticas a aquellas empresas que no están permitidas de trabajar y aun así están haciendo laborar a sus empleados. Esperemos que mañana esto haya parado, caso contrario, el Gobierno tomara medidas más drásticas”, aseveró.

Indicó que se informará al presidente Martín Vizcarra sobre cuál es la situación actual del estado de emergencia y durante un consejo de ministros se tomarán las decisiones correspondientes.

Recordó que el toque de queda implica que nadie puede salir de sus viviendas durante un horario establecido. Aquellos que no obedezcan tal disposición, estarán cometiendo un delito.

“Puede ir, por ejemplo, de 8 a.m. a 8 p.m. o de 9 p.m. a 5 a.m. Nadie sale de su casa, pero no queremos llegar a esas medidas extremas. En base a la situación nacional, voy a informar al comité de alto nivel multisectorial que ha conformado el señor presidente y al Consejo de Ministros, y tomaremos la decisión”, puntualizó.

