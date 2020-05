Tal como lo anunció el presidente Martín Vizcarra hace una semana, hoy se inician los paseos voluntarios para menores de 14 años alrededor de sus casas. Los recorridos solo tendrán una duración de media hora y se podrán hacer como máximo hasta 500 metros de distancia de las viviendas. Un adulto puede salir con dos niños.

Aunque muchos padres opinan que no es seguro y que sus hijos aún permanecerán en casa, un buen grupo indica que –manteniendo todos los cuidados del caso para no contagiarse de COVID-19– harán los recorridos para aplacar la ansiedad acumulada en 63 días de cuarentena. Lea aquí todas las recomendaciones que se deben tener en cuenta.

1. Que los niños estén informados y decidan

El psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa) Carlos Bromley indica que los padres no deben imponer las salidas a los niños o adolescentes, sino que deben pedirles su opinión. De lo contrario se podrían sentir manipulados, más aún si en la calle ven que el adulto que los acompaña se pone a conversar con otra persona. Agregó que a los menores se les debe informar bajo qué condiciones se realizará el paseo: usar mascarilla (de 2 años de edad en adelante), no llevar patinetas, juguetes, ni triciclos y, sobre todo, respetar el distanciamiento social.

2. Es mejor salir de 12 m. a 6 p.m.

La norma no fija un horario para los paseos. Sin embargo, el Minsa recomienda que se deben hacer entre el mediodía y las 6 p.m., teniendo en cuenta el horario escolar de la mañana y el toque de queda de la noche.

3. ¿A dónde ir?

El paseo es para que los menores solo den una vuelta rápida. Pueden ir al parque, por ejemplo, siempre que esté cerca de su domicilio. El Minsa indica que, si se opta por ir a estos espacios, sea solo para caminar y no para usar los juegos infantiles o sentarse en el césped. En Miraflores, la municipalidad ha desinfectado los 75 parques del distrito. Los menores no podrán acompañar a sus padres a mercados, farmacias o bancos. Tampoco pueden subir a ninguna unidad de transporte público.

4. A dos metros de distancia.

Mientras están en la calle, los menores y el adulto que los acompaña deben respetar la distancia de dos metros de distancia con otras personas. También se recomienda no sentarse en bancas, pisos, pistas, veredas, jardines, etc. Esas superficies pueden estar contaminadas y las personas podrían contagiarse si las tocan y luego se llevan las manos a la cara: el virus ingresa por los ojos, nariz y boca. Se aconseja a los padres llevar alcohol y toallitas húmedas para limpiar a sus hijos en caso tengan contacto con superficies.

5. Lavado de manos y desinfección

Antes de salir y al regresar a casa se recomienda lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos. Al retornar, de ser posible, hay que ducharse y cambiarse de ropa. También desinfectar los zapatos, celulares y otros objetos.

6. Todos deben respetar la norma

Aunque el decreto que regula estos paseos no contempla sanciones para los infractores, expertos recomiendan a los padres respetar todas las indicaciones para no poner en riesgo a sus hijos y demás familiares. Además, se debe tener un sentido de colectividad y solidaridad, ya que si las personas no respetan las indicaciones, el Gobierno podría anular estos paseos en los próximos días.

