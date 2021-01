Antonio Pratto, miembro del Comando Vacuna, indicó que las entidades privadas podrán comercializar en el Perú las vacunas contra el COVID-19 después de que el Estado realice la inmunización masiva de sus ciudadanos.

En diálogo con RPP TV, Pratto detalló que los laboratorios y empresas farmacéuticas no podrán vender las vacunas antes debido a que no hay stock y porque los fabricantes decidieron canalizar la entrega a través de los gobiernos de los países.

“Así quisiera un laboratorio privado acceder a una vacuna no va a poder porque no hay vacunas, no hay la oferta hoy, la demanda es muchísimo mayor que la oferta”, expresó.

“Los laboratorios farmacéuticos que están investigando las vacunas, y por ser un caso de una pandemia tan terrible que no se vio en los últimos años, ellos han tomado la decisión de canalizar la venta de las vacunas a través de los gobiernos”, agregó.

En esa línea, Pratto consideró que lo establecido en la ley que reglamenta la Ley N° 31091 “no es una ley ad hoc para que los privados puedan importar la vacuna” contra el COVID-19. Por ello, descartó que las empresas vayan a competir con el Gobierno en la adquisición de las dosis.

“En el momento que se haya vacunado a gran parte de la población, ya sea en los diferentes países, yo diría la población mundial, que será hacia finales de este año, cualquier privado, probablemente cuando haya mucho más oferta que demanda, podrá importar”, manifestó.

