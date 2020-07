En el día 127 del estado de emergencia por coronavirus, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó este lunes que a partir del lunes 27 de julio se aplicará las multas por incumplimiento de los protocolos sanitarios. Explicó para este diario que los operadores de transporte público (conductor, conductor-cobrador y cobrador) que permita abordar a pasajeros sin el protector facial se hará acreedor de una multa de S/430, además de la retención de su licencia de conducir.

La ATU precisó que la multa es el 10% de una UIT, que equivale a S/430 y que esta semana el personal realiza una fiscalización educativa. “Desde el lunes 27 se iniciará a aplicar las sanciones por incumplimiento de los protocolos sanitarios. El conductor que permita abordar a pasajeros sin el protector facial se hará acreedor de una multa además de la retención de su licencia de conducir”, señala la publicación en la cuenta de Twitter de la ATU.

"Desde el lunes 27 se iniciará a aplicar las sanciones por incumplimiento de los protocolos sanitarios. El conductor que permita abordar a pasajeros sin el protector facial se hará acreedor de una multa además de la retención de su licencia de conducir", indicó Eduardo Melgar. pic.twitter.com/UoYvPYVjIu — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) July 20, 2020

Eduardo Melgar, director de Fiscalización y Sanción de la entidad, precisó, además, que los cobradores de transporte así como todos los pasajeros deben utilizar protectores faciales mientras se encuentren a bordo de las unidades pues, según indicaciones del Ministerio de Salud (Minsa), portar estos implementos reduce las posibilidades de contagio del nuevo coronavirus.

“El uso del protector facial es obligatorio desde que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como ente rector, publicó el Decreto de Urgencia N°079-2020. En ejercicio de las normas que rigen la actividad administrativa de inspección, durante esta semana realizaremos una fiscalización orientativa en los puntos de mayor concentración de usuarios”, agregó.

En declaraciones para América Noticias, el funcionario aclaró que las personas que no lleven protector facial en las unidades de transporte público serán retiradas y no podrán usar los distintos servicios en la ciudad. En ese sentido, las multas no aplican para pasajeros porque no habrá usuario que ingrese al vehículo sin protector facial.

La ATU recordó a los transportistas y conductores que deben trasladar solamente el aforo máximo señalado en su tarjeta de identificación vehicular. “Nuestro equipo de fiscalizadores está presente en más de 32 puntos de Lima y Callao, y en ningún caso se permitirá que las personas vayan paradas. Exhortamos a toda la ciudadanía a cumplir los lineamientos por su propia salud”, remarcó Eduardo Melgar.

Desde esta madrugada personal de la ATU fiscaliza en las principales arterias de la ciudad el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. El uso del protector facial no exime a los ciudadanos de utilizar la mascarilla.

