El presidente Martín Vizcarra descartó este miércoles que se haya realizado la prueba de coronavirus (COVID-19), ya que -según indicó- no cuenta con ningún síntoma propio de esta enfermedad.

“Sobre si me he hecho la prueba de descarte de coronavirus, no me he hecho la prueba porque no tengo ninguno de los síntomas establecidos: malestar de cuerpo, en absoluto; temperatura, no tengo ningún incremento de mi temperatura, no tengo ninguno de los síntomas”, afirmó en conferencia de prensa.

El mandatario aseguró que, como ciudadano, cumple y respeta todas las indicaciones brindadas por el Ministerio de Salud (Minsa) a fin de evitar contagios y contraer el virus, entre ellas, el lavado de manos por 20 segundos, el aislamiento social y la distancia entre unos y otros.

“Soy presidente, pero soy un ciudadano más y tengo que respetar todas las indicaciones que ha dado el Ministerio de Salud. Mantenemos la distancia en todo momento de más de un metro, una distancia social en todas las reuniones; permanentemente cumplo con el lavado de manos. Una vez que tengo reunión, voy a mi oficina y me lavo las manos con agua y jabón 20 segundos, con mucho jabón y si es que he tocado una superficie que podría estar con el virus. Cumplo con el aislamiento social, no salgo de Palacio de Gobierno para cualquier actividad que no sea estrictamente necesaria”, detalló.

Además, Vizcarra precisó que las salidas que tiene de Palacio de Gobierno son para supervisar acciones relacionadas a las medidas impuestas en el marco de la pandemia.

“Cuando salgo es para supervisar el estado en el que se encuentra el hospital de Ate, cuando he ido a las torres de los Panamericanos, de la villa, [fue] para ver cómo va el trabajo que ya está en marcha blanca”, dijo.

Finalmente, indicó que de presentar algún síntoma propio del COVID-19, “como todo ciudadano tendría que pasar por la prueba, pero hasta ahora no ha sido necesario”.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Hay cura para la covid-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

Martín Vizcarra revela que no se ha hecho la prueba de coronavirus

