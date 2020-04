Una intervención policial a una familia que se encontraba celebrando un cumpleaños dentro de su departamento causó revuelo en las redes sociales. La denuncia señalaba un presunto abuso de autoridad por parte de los agentes durante el estado de emergencia decretado para frenar el avance del coronavirus. Si bien el hecho aún es investigado por la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú (PNP), este incidente sirve para aclarar ciertos aspectos que tienen que ver con las reuniones de núcleos familiares, como los cumpleaños.

El hecho que dio lugar a la intervención de la Policía se registró la noche del domingo 12 de abril en la ciudad de Trujillo (La Libertad). En imágenes difundidas por ATV se muestra cuando los policías aparecen dentro de la vivienda y piden bajar el volumen de la radio. También se observa una mesa con una torta, platos de comida, un vaso de whiskhy y una botella personal de cerveza.

El coronel PNP Carlos López Aedo, jefe de Comunicación e Imagen de la institución, explicó a este Diario que la intervención no se ejecutó porque se haya incumplido una disposición durante la cuarentena, sino que la acción policial se realizó debido a que fueron reportados ruidos molestos que provenían del referido departamento situado en un edificio multifamiliar. Esta situación, indicó, alteraba la tranquilidad social.

“Había un vehículo patrullero que estaba haciendo las rondas para hacer cumplir la inmovilización social obligatoria. No olvidar que el domingo es toque de queda total a nivel nacional, con mayor razón en Trujillo. Cuando el patrullero pasa por las calles y por los edificios multifamiliares se escucharon sonidos, altos decibeles e ingresaron al departamento en el tercer piso. Era una familia nuclear sí, se celebraba un cumpleaños, había una torta, había una botella de whiskhy vacía y botella de cerveza. No está prohibida la reunión familiar, pero el hecho es que estaban alterando la tranquilidad de los vecinos que sí acatan las disposiciones del Gobierno. Por eso la Policía interviene”, refirió.

El coronel detalló que el padre de familia y dos de sus hijos, cuyas identidades se mantienen en reserva, fueron intervenidos. Ellos fueron llevados a la comisaría de El Alambre donde se levantó el acta respectiva. No obstante, aclaró que estos hombres fueron liberados y retornaron a su domicilio.

López Aedo dijo que la Inspectoría General de la PNP tendría un pronunciamiento respecto al caso dentro de una semana aproximadamente debido a que tiene que recopilar los testimonios de los agentes que realizaron la intervención en el departamento y los integrantes de la familia. En caso de confirmarse responsabilidades, los policías serán sujetos a la sanción correspondiente. "Nosotros hemos dispuesto que Inspectoría inmediatamente se haga cargo e investigue ambas partes de manera neutral. Si hubiera, tal vez, un exceso, se establecerán las sanciones respectivas”, añadió.

REUNIONES FAMILIARES

El coronel López también se refirió a las reuniones familiares que se puedan realizar durante esta etapa de cuarentena. Reiteró que los cumpleaños, por ejemplo, no están prohibidos, siempre que estos no reúnan muchas personas, respetando la distancia social y sin generar aglomeraciones y posibles focos de contagio. Además, señaló que se debe respetar la tranquilidad de los vecinos, vale decir que el sonido no genere incomodidad a los demás residentes.

“No está prohibida la reunión familiar (...) Respecto a la alteración de la tranquilidad hay que entender que era (el cumpleaños en Trujillo) en un edificio multifamiliar. La Policía ha actuado predominando el interés de todos los vecinos", dijo.

Agregó que respecto a la norma publicada por el Ejecutivo, las personas no deben salir de sus viviendas. "En la norma no prohíbe que la familia se junte dentro de casa, pero cuando esta situación altera la tranquilidad obviamente la Policía tiene que intervenir como en ese caso en particular. Acá nosotros no avalamos ningún exceso ni abuso por eso habrá una investigación. En caso hubiera eso, habrá sanciones”, remarcó.

Con este caso, la Policía Nacional también aclaró que dentro de un predio no hay restricciones en cuanto a lo que se come o bebe siempre y cuando no se atente contra la tranquilidad de otros ciudadanos con excesos.

Respecto a ello, el abogado Julio Rodríguez señaló para ATV que durante la cuarentena no existe una orden, bajo una norma, que prohíba libar alcohol. “Se puede beber, dentro de la casa no hay ninguna restricción. Es más, usted va a un supermercado y el acceso a las bebidas alcohólicas no está restringido. Está absolutamente permitido para mayores de edad", indicó.

El abogado indicó que solo amerita una intervención policial dentro de un domicilio si se genera una infracción a las disposiciones decretadas por el Gobierno para frenar el propagación del COVID-19. En caso contrario esto constituye un abuso de autoridad y de violación al domicilio.

“Si se trata de una reunión que celebran los propios miembros del núcleo familiar dentro de su casa no en la calle, el ingreso de la policía no está justificado por el contrario es claramente un supuesto abuso de autoridad y de violación al domicilio porque la restricción a este derecho solo está enmarcado en la medida que en ese lugar se esté vulnerando las disposiciones respecto al aislamiento social obligatorio”, manifestó.

Núcleo familiar, sin extraños

La Defensoría del Pueblo se refirió, a través de una publicación en sus cuentas de redes sociales, al actuar de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la mencionada intervención en Trujillo. La entidad precisó que la inviolabilidad de domicilio solo puede ser transgredida si se infringen normas sanitarias y de separación social.

“Recordamos que no están prohibidas las reuniones entre integrantes del mismo núcleo familiar en la propia vivienda, sin extraños. Tampoco las actividades recreativas, siempre que se respeten los derechos de los vecinos, #DistanciamientoSocial y normas de sana convivencia”, se lee en el pronunciamiento.

Desde @Defensoria_Peru reiteramos que durante #EstadoDeEmergencia, @PoliciaPeru debe respetar derechos. Inviolabilidad de domicilio solo puede ser restringida cuando se infringen normas de sanidad y separación social. Solicitamos establecer razones de esta intervención. (1/2) pic.twitter.com/ZSum6e4hjE — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) April 15, 2020

Finalmente, el coronel Carlos López señaló que durante el estado de emergencia, que va hasta el 26 de abril, la Policía Nacional actuará de acuerdo a la ley para proceder con las intervenciones en las calles y dentro de un inmueble. Por ello, exhortó a la población a cumplir con las restricciones en el marco del aislamiento social obligatorio respetando siempre la tranquilidad de los vecinos.

Recordó que partir del 13 de abril, la inmovilización social obligatoria rige desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m. en todo el país. En La Libertad como en otras regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque y Loreto será de 4 p.m. a 4 a.m.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: agentes recorren calles del Callao para hace cumplir restricciones

Coronavirus en Perú: efectivos recorren calles del Callao para hace cumplir restricciones