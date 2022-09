A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde el lunes 12 hasta el sábado 17 de setiembre, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

MÁS INFORMACIÓN | Captan a sujeto intentando secuestrar a bebé de los brazos de su madre en Surco | VIDEO

Lunes 12

Callao (08:30 a 17:30)

URB. CHACARITAS AV. ARGENTINA CDRAS 3, 4, 5, AV. CONTRALMIRANTE MORA CDRAS 1, 2, 3, AV. HUASCAR CDRAS 1, 2, 3, MZ Z, CALLE CARLOS MARIATEGUI CDRA 2, , 36, CALLE SEGUNDA CDRAS 2, 3, 4, 5, 7, CALLE SETIMA CDRAS 1, 2, 4, CALLE SEXTA CDRAS 1, 2, 3, 4, 7, MZ 28, CALLE TERCERA CDRAS 6, 7, 8, OVALO FANNING CDRA 1, PASAJE PRIVADO CDRAS 2, 8, MZ A, C.

Cercado de Lima (09:30 a 17:30)

AV. GUILLERMO DANSEY CDRA 10, AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRA 9, CALLE ELIZALDE CDRAS 9, 10, JR. RICARDO TRENEMAN CDRA 9.

Ventanilla (09:30 a 13:30)

A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS JR. ALFONSO UGARTE MZ J2, JR. ANDRES AVELINO CACERES MZ I, I1, J1, J1, N2, JR. AUGUSTO B. LEGUI MZ Q1, JR. GUILLERMO BILINGURTHS MZ O, O1, P1, Q, Q1, JR. JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO MZ P, Q1, R, R1, JR. LAS MAGNOLIAS MZ H, H1, L, L1, N, N1, JR. LAS RETAMAS MZ M1, Ñ, Ñ1, O, O1, JR. LOS MANZANOS MZ L, L1, M1, N1, Ñ1, JR. MANUEL CANDAMO MZ I, I1, J, J1, PASAJE MICAELA BASTIDAS MZ R.

Comas (10:00 a 16:00)

URB. LA PASCANA AV. MICAELA BASTIDAS CDRA 27, AV. TUPAC AMARU CDRA 35, 36, 37, 38, 64,65, 66, MZ B, D, G.

Carabayllo (14:00 a 16:00)

URB. SANTA MARIA CALLE LAS PALMERAS MZ A1, A5, CALLE LOS ALGARROBOS MZ A2, A4, CALLE LOS CIRUELOS MZ A, A2, A3, A5, CALLE LOS MEMBRILLOS MZ A3, A4.

Puente Piedra (08:30 a 11:00)

P.J. LADERAS DE CHILLON 1ERA EXPLANADA CALLE 18 MZ K, K1, O, CALLE 19 MZ O, O1, CALLE 21 MZ P2, A, O, O1, P, P1, P2, CALLE 22 MZ P, P1, P2, CALLE 3 MZ N, N1, N2, CALLE A MZ N2, CALLE E MZ P2, CALLE L MZ P’3, CALLE P MZ P, CALLE Q, MZ P2, PASAJE 2 MZ N, PASAJE B, MZ N1, PASAJE C MZ M1, N2, P2, PROLONGACIÓN 22 MZ N2, P2, S.

Puente Piedra (9:30 a 17:30)

P.J. LADERAS DE CHILLON 1ERA EXPLANADA AV. 3 DE MAYO CDRA 1, MZ A, CALLE 11 MZ Z1, JR. 1 MZ Z, JR. 2 MZ Z, JR. 3 MZ Z, JR. 4 CDRA 1, MZ Z, JR. 5 MZ Z, JR. 6 MZ Z, JR. 8 MZ Z, PASAJE 1 MZ Z, PASAJE 2 MZ Z, PASAJE 3 MZ Z, PASAJE 4 MZ Z, PASAJE 5 MZ Z, PASAJE 6 MZ Z, Z1, PASAJE 7 MZ Z, PASAJE 8 MZ Z, Z1, PASAJE 9 MZ Z, Z1, PASAJE PRIVADO MZ Z.

Martes 16

El Agustino (10:00 a 16:00)

P.J. ANCIETA ALTA CALLE LAS ACACIAS MZ 3, D2, CALLE LAS CAMILIAS CDRA 1, MZ 3, D2, E, Y, Z, CALLE LOS POMPOS CDRA 1, 20, MZ 3, D, D2, E, E2, Q, R, X, CALLE MADRE SELVA MZ 3, E2, CALLE PINPINELA MZ Z, JR. LAS LILAS CDRA 3, MZ N N2, Q, U, U2, Z, JR. LAS MARGARITAS MZ Q, R, X, Y.

Puente Piedra (10:00 a 16:00)

CENTRO POBLADO ZAPALLAL ALTO AV. HUARANGAL MZ A, B, B4, B4B, D, D4B, E, E4, K, L, L5, U1, AV. SAN MARTIN DE PORRES MZ A, A4A, A4C, F4A, CALLE DE LA CRUZ MZ J4, CALLE LOS GERANIOS MZ A, A4A, A4B A4C, B, B4B, F4A, F4B, CALLE MARIANO MELGAR CDRA 5, MZ D, D4, D4A, E, E4, I, I4, J4, CALLE SAN CARLOS CDRA 5, MZ K4, MZ A4C, B4A, B4B, C, C4, D, D4, D4B, E, E4, K4, K4A, C4, E4, CALLE SAN FRANCISCO MZ K4, CALLE SAN HILARION MZ A4, A4B, B, B4, B4A, B4B, D4B, F4B, G4, CALLE SAN JACINTO CDRAS 1, 2, MZ C4, D, D4, D4A, D4B, H, H4, I I4, CALLE SANTA CATALINA MZ K, CALLE SANTA ELENA MZ B, B4, B4A, B4B, B7, C4, D4B, G, G4, H, H4, T, CALLE SANTA ISABEL CDRA 4, PASAJE 12 DE NOVIEMBRE CDRA 1, MZ E, E4, PASAJE ALFA MZ J4, K, K4, PASAJE SAN MARTIN MZ D4A, F4A, G4, J, J4, H.

Chancay (09:00 a 13:00)

C.P. PERALVILLO ANTIGUA PAN. NORTE, UBICADO EM EL DISTRITO DE CHANCAY.

Chancay (14:00 a 17:30)

CENTRO POBLADO PROGRESO MZ G, H, I; CALLE LIBERTAD MZ E; CALLE JOSE OLAYA. UBICADO EN EL DISTRITO DE CHANCAY

Miércoles 17

Ventanilla (09:30 a 17:00)

URB. INDUSTRIAL DE VENTANILLA CALLE NICOLAS COPERNICO CDA 1.

Puente Piedra (10:00 a 16:00)

CENTRO POBLADO ZAPALLAL AV. LEONCIO PRADO CDRAS 6, 7, 8, 9, MZ E, F, G, G1, H, H1, CALLE SANTA GENOVEVA MZ A, H1, I1, CALLE SANTA ISABEL MZ P1, Q1, CALLE SANTA MARCELA MZ E, E1, F1, CALLE SANTA MARTHA MZ H, H1, CALLE SANTA VICTORIA CDRA 20, MZ F1, G1, JR. EL ZAPALLAL CDRA 9, MZ D1, E, E1, F1, G1, H1, P1, Q1, R, R1, S1.

San Juan de Lurigancho (10:00 a 17:00)

A.H. TUPACA AMARU II AV. CIRCUNVALACION CDRA 20, MZ D, E, F, H10, I, K, CALLE 1 MZ F, G, I, J, D, K, T, CALLE JAVIER PEREZ DE CUELLA CDRA |1, MZ B, C, J, CALLE NACIONES UNIDAS MZ D, E, F, H, I, J, K, JR. FAUSTINO SANCHEZ CARRION MZ D, E, JR. FRANCISCO O´CONNOR CDRA 1, MZ B, I, JR. JOSE QUIÑONES MZ C, D, JR. PEREZ DE TUDELA MZ B, C, E, F.

Comas (10:30 a 14:30)

P.J. COLLIQUE JR. PACHACUTEC SEDAPAL. HUAURA 08:00 – 17:30 CLIENTES: 80093U Y 80094U, UBICADOS EN EL DISTRITO DE VÉGUETA

Jueves 15

Callao (08:00 a 18:00)

A.H. 7 DE JUNIO MZS. C, D, E, H, A.H. RUGGIA MZS. C, D, E, H, BARRIO FISCAL NO. 2 MZ. G, CALLE ANCASH CDRAS. 6, 7, 8, 27, CALLE AYACUCHO CDRA. 1, CALLE COCHRANE CDRAS. 5, 6, CALLE VILLAR CDRAS. 5, 6, 7, JR. LORETO CDRAS. 9, 10, PSJE. ANCASH MZ. G, PSJE. JAZMÍN MZS. D, E, G, PSJE. LAS MARGARITAS MZS. A, B, PSJE. MARISOL MZS. D, H, PSJE. PRIVADO MZS. B, C, CDRA. 7

Rímac (08:30 a 14:30)

CONDOMINIO TECHO PROPIO I ETAPA (MIRANDA CONSTRUCTORES S.A.)

Comas (09:30 a 17:00)

URB. SAN JUAN BAUTISTA MZS. A, B, C, D, DLT2, DLT3, DLT6, DLT7, DLT8, E, E1, ELT1, ELT2, ELT3, ELT4, ELT6, ELT7, ELT8, ELT9, F, FLT1, FLT2, FLT3, FLT4, FLT5, FLT6, FLT7, FLT9, G, GLT1, GLT2, GLT3, GLT6, GLT7, H, HLT1, HLT7, HLT9, I, J, K, L, M, N, ASENTAMIENTO HUMANO LOS UPIS CIUDAD DE LIMA MZS. A, B, C, ASOCIACIÓN VIRGEN DEL ROSARIO MZ. C, URBANIZACIÓN LA ALBORADA MZS. E, E2, K, JR. LAS CHIRIMOYAS CDRA. 1, JR. SAN ANTONIO CDRAS. 1, 2, JR. SAN GUALBERTO CDRAS. 1, 2, JR. SAN JAVIER CDRA. 2, JR. SAN JUAN BAUTISTA CDRA. 3, JR. SAN JUAN BOSCO CDRA. 2, AV. LOS INCAS CDRA. 44, AV. UNIVERSITARIA NORTE CDRAS. 3, 26, 45, 73, 89, 93, 94, 95, CALLE EL ROCÍO CDRA. 3, PSJE 4 CDRA. 1

Lurigancho-Chosica (09:30 a 13:00)

COMUNIDAD CAMPESINA JICAMARCA MZS. 5, C, L, L5, M5, N, N5, O, O5, P, P5, R, R5, S, S5, S9, T, T5, U, ANEXO 8 MZS. L, M, M5, N, N5, O, P, Q, Q5, R, S, T

San Juan de Lurigancho (10:30 a 17:30)

A.H. 9 DE FEBRERO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, O, Q, R, S, T, U

Lurigancho-Chosica (14:00 a 17:30)

COMUNIDAD CAMPESINA JICAMARCA MZS. 8, J, J1, K, K1, L, L1, ANEXO 8 MZS. J, J1, K, K1, L, L1

San Juan de Lurigancho (15:30 a 17:30)

AGRUP. FAM. FE Y ESPERANZA DE NUEVA VIDA MZ. B, AGRUP. FAM. LOMAS DE NUEVA VIDA MZS. A, B, E, A.H. 1 DE SETIEMBRE MZS. A, B, C, D, E, F, L, Z, A.H. NUEVA VIDA MZS. E, G, H, I, Z, A.H. PROY. INT. LOS ÁNGELES MZS. B, C, D, E, F, G, H, A.H. 9 DE FEBRERO MZS. MZS. B, C, D, E, F, G, H

Jesús María (08:30 a 18:30)

AV. BRASIL CDRAS, 1, 22, 23, 24, AV. GRAL. GARZÓN CDRAS. 1, 2, 22, 23, AV. GRAL. MANUEL VIVANCO CDRAS. 1, 2, 3, AV. JOSÉ ARNALDO MÁRQUEZ CDRAS. 2, 22, AV. MANUEL CIPRIANO DULANTO CDRAS. 1, 2, 3, AV. SAN FELIPE CDRAS. 1, 2, JR. DIEGO DE ALMAGRO CDRAS. 1, 2, JR. LUIS N. SÁENZ CDRAS. 23, JR. RÍO DE JANEIRO CDRAS. 1, 2, 24, JR. TORIBIO ARÁ CDRAS. 1, 2, PSJE. LOURDES CDRA. 1, PSJE. PRIVADO CDRAS. 1, 2, PSJE. SANTIAGO CDRAS. 2, 22

Ventanilla (13:30 a 17:00)

A.H. LOS LICENCIADOS MZ. B, A.H. LOS PINOS MZS. A, B, B1, C, C1, D, A.H. PROGRESO DESARROLLO 2000 MZS. B, C, D, F, G, I, J, URB. SECTOR MARÍA JULIA MZS. 10, 11, 12, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, B1, B8, C, D, E

Viernes 16

San Juan de Lurigancho (08:30 a 17:30)

A.H. STA. MARÍA MZS. F3, I3, A.H. STA. MARÍA AMP. PARCELA 1 MZS. A, B, C, D, D3, E, F, G, A.H. STA. MARÍA AMP. PARCELA 2 MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, AGRUP. FAM. CRUZ DE MAYO MZS. F3, AGRUP. FAM. EL AYLLU DE STA. MARÍA MZS. A1, B, B1, C, C1, D1, E, E1, F, F1, A.H. STA. MARÍA PARCELA 1 MZS. A, B, C, D, D3, E, F, G, ASENTAMIENTO HUMANO SANTA MARÍA PARCELA 2 MZS. H, I, J, CIUDAD MARISCAL CÁCERES PARCELA 1 MZS. A, A3, C3, D, D3, E, E3, F, F3, G, G3, H, H3, I, I3, J, J3, A.H. STA. MARIA AMPL. SECTOR 1RO AGOSTO MZS. A1, B1, C1, D1, E1, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K1, L1, M1, N1, Ñ, Ñ1, P1, U1, V1, W1, X1, Y1

Comas (09:00 a 17:00)

FUNDO AGRAGRIA CHACRA CERRO MZS. C, F, L

Callao (09:30 a 17:30)

AV. PACASMAYO CDRAS. 6, 48, 49, AV. TOMÁS VALLE CDRAS. 32, 35, 37, 38, 49, CALLE ALFONSO UGARTE CDRAS. 1, 2, CALLE AUGUSTO PONS MUZZO CDRAS. 1, 2, CALLE JOSÉ DE LA RIVA AGÜERO CDRA. 1, CALLE JULIO C. TELLO CDRAS. 1, 3, URB. JORGE CHÁVEZ MZS. A, B, C, D, E, F, G, URB. CABO G.C. JUAN INGUNZA VALDIVIA (VIPOL) MZ. B, URBANIZACIÓN EL CONDOR MZ. A

Aucallama (14:00 a 16:00)

CLIENTE PM0891 (SUM: 2252615) CARRETERA AUCALLAMA, REF PLAZA DE ARMAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE AUCALLAMA

Sábado 17

Ventanilla (08:30 a 18:30)

URB. ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA MZS. I, I10, I8, M1, CALLE MANTARO CDRAS. 1, 2

San Juan de Lurigancho (18:30 a 14:30)

ASENTAMIENTO HUMANO CERRO EL SAUCE ALTO MZS. A, B, C, D, E, U, UV, ASOC. VIV. SAN MARCOS MZ. A, URBANIZACIÓN INCA MANCO CÁPAC MZS. A, K, L, QV, U, UV.

Comas (09:00 a 18:00)

A.H. CASUARINAS MZS. A, B, D, E, F, X1, A.H. MONTE CALVARIO MZS. A, B, C, D, E1, F, G, H, I, J, X8, A.H. SOLEDAD ALTA