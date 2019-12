Costa Verde: el preciso momento del derrumbe en acantilado de Barranco | VIDEO

Cuatro meses después del derrumbe en Magdalena que obligó al cierre de la Costa Verde, un nuevo deslizamiento de piedras y tierra se registra en los acantilados, esta vez a la altura de la playa Los Yuyos, en el límite de los distritos de Barranco y Chorrillos.

El derrumbe ocurrió aproximadamente a las 10:30 de la mañana y ha provocado el cierre del Circuito de Playas de la Costa Verde con dirección al Callao, en el tramo entre la bajada de Armendáriz y Chorrillos.

La Municipalidad de Barranco informó a El Comercio que el incidente no ha dejado personas heridas. No obstante, al menos un poste de alumbrado público fue derribado por el desborde. La zona donde ocurrió el derrumbe cuenta con protección de geomallas; sin embargo, estas no pudieron contener las piedras y tierra que terminaron cubriendo tres carriles de la vía

“Las geomallas cumplen su función cuando la tarea es retener bloques pequeños, pero cuando el derrumbe es grande ya no lo detiene”, dijo el viceministro de Vivienda y Urbanismo, David Ramos, a Canal N.

Por su parte, el general Jorge Lam, director de Tránsito de la Región Policial Lima, informó que debido al cierre del tránsito vehicular los vehículos tendrán que circular por la parte superior del acantilado.

Esto de "Costa Verde" ya no tiene nada, debería llamarse "Costa en derrumbe" pic.twitter.com/DrV2dzOAWY — Pinkycienta 🖍 (@cynmishita) December 18, 2019

La madrugada del pasado 8 de agosto se registró un derrumbe de tierra y piedras en un sector del acantilado de la Costa Verde, en Magdalena del Mar. Esto ocurrió muy cerca de la bajada de la avenida Sucre.

Luego de ocurrido el nuevo derrumbe. el alcalde de Magdalena del Mar, Carlomagno Chacón, pidió se convoque a una reunión de emergencia a todas las autoridades involucradas en el Estado de Emergencia de los acantilados de la Costa Verde a fin de evaluar el derrumbe ocurrido esta mañana en el distrito de Barranco y las acciones inmediatas a adoptarse.