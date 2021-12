A partir del 10 de diciembre, será obligatoria la presentación del carné de vacunación con las dos dosis contra el COVID-19 para los adultos mayores de 18 años que ingresen a los espacios cerrados, por lo que el Ministerio de Salud (Minsa) impulsará el trabajo de las brigadas de inmunización en el aeropuerto Jorge Chávez, terminales terrestre, centros comerciales y otros puntos.

La directora ejecutiva de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez, informó a este diario que a través de la estrategia ¡Vamos a tu encuentro, Vacúnate ya!, se aplican primeras y segundas dosis a pasajeros y trabajadores de terminales terrestres como Yerbateros (San Luis), Plaza Norte (Independencia), Atocongo (San Juan de Miraflores), entre otros.

Del mismo modo, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, se convertirá en punto de vacunación pues los pasajeros podrán ingresar al terminal aéreo si cuentan con las dos dosis, o tendrán que presentar una prueba molecular negativa no mayor de 48 horas de tomada.

“Para estas semanas de diciembre estamos generando activaciones en los principales centros comerciales, por ejemplo, en los emporios, en las galerías, en los aeropuertos, terrapuertos y puertos. Vamos a desplazar brigadas, entonces si encontramos personas que no tienen vacunas, entonces la idea es vacunarlos”, indicó.

“Estamos organizando y en estos días vamos a mostrar esta programación, pero la idea es también llevar estas actividades a la ciudadanía […] Estaremos implementando todo para los primeros días de diciembre”, añadió.

Falsificación de carné de vacunación

Ante las denuncias de falsos carné de vacunación con un código QR de otra persona que sí se inmunizó contra el COVID-19, la representante del Ministerio de Salud (Minsa) informó que se implementará este documento con un código QR que tenga una continua modificación de la serie para evitar falsificaciones.

“Nosotros podemos ir contra esas acciones incorrectas. Por eso que esos códigos QR, que ya los tenemos en producción, los vamos a hacer con una intercambiabilidad continua. De tal manera si hoy día son las siete de la mañana y saco un reporte con mi código QR, mañana voy a tener que sacar otro porque con eso yo se estaría evitando que me clonen o que me vendan un papel con un código QR que me cuesta “X” soles para ir viajando a todos lados del país con ese papel”, indicó en diálogo con este diario.

Jiménez lamentó esta situación e informó que se han reportados casos de personas que han ofrecido dinero a equipos de brigadas de vacunación para que puedan cambiar la información en la base de datos. Mencionó que el Órgano de Control Institucional del sector (OCI-Minsa) investiga estos hechos.

“Quisiera hacer un llamado de reflexión a la toda la población, a las personas que asumen acciones delictivas como la falsificación de carnés de vacunación. Quieren clonar los códigos QR, han ido a los centros de vacunación a ofrecer dinero a nuestra gente para que les faciliten el acceso a cambiar el estado de vacunación en el paquete informático”, reveló. ´

“A través de la OCI estamos poniendo las denuncias correspondientes pero la idea no es que busquemos engañar al Estado, en realidad a nosotros no nos engañan al que se engaña es el mismo usuario que se deja manipular y cae en estas situaciones dramáticas porque está jugando con su vida y su salud”, dijo.

