El Seguro Social de Salud (Essalud) informó en lo que va de enero, unos 856 niños de 0 a 11 años fueron hospitalizados por COVID-19 en sus establecimientos de salud a nivel nacional, cifra que representa un incremento de casi 50% a lo registrado en diciembre de 2021, que tuvo un total de 599 ingresos hospitalarios en este rango de edad.

Indicó que, a la fecha, 311 niños están hospitalizados a causa del coronavirus, de los cuales 15 menores luchan por su vida en una cama UCI, mientras que 7 pacientes pediátricos fallecieron debido a complicaciones de la enfermedad.

En tanto, en las dos primeras semanas de enero se registraron más de 12 mil nuevos casos del SARS-CoV-2 en niños de 0 a 11 años. El repunte de infectados se dio con mayor incidencia en el rango de edad de 5 a 9 años, que registró un total de 5175 infectados.

Además de Lima y el Callao, el incremento se observa también en Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Pasco, Piura y Puno.

Ante esta situación, Essalud exhortó a los padres de familia a que lleven a sus hijos a vacunarlos contra el COVID-19, proceso que se inició el pasado lunes en la capital y en algunas ciudades del país desde el pasado 24 de enero.

En el primer día de inicio del proceso de vacunación, el Seguro Social inoculó a 4.616 niños en los vacunatorios de Lima y el Callao.

¿Dónde se aplica la vacuna?

Essalud dispuso 10 vacunatorios en Lima y el Callao, donde la población infantil y adulta puede aplicarse el antígeno que los protege del coronavirus. Estos son Playa Miller (Jesús María), San Isidro Labrador (Santa Anita), Polideportivo de San Borja, Estadio Municipal de Surquillo y Estadio Monumental (Ate).

También el Parque de las Leyendas (San Miguel), Aljovín (Cercado de Lima), Plaza Norte (Independencia), Real Felipe (Callao) y Complejo Deportivo Municipal de San Isidro.

El horario de atención es 7 am a 7 pm, con excepción del Parque de las Leyendas, que atiende de 7 am a 4 pm, y Playa Miller, de 6 am a 10 pm.

