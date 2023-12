La historia de la Costa Verde está acompañada de cuestionamientos y conflictos. Un informe de El Comercio reveló -meses atrás- el mal estado del Circuito de Playas, incluyendo los acantilados, la vía rápida y el malecón. El último fin de semana, el derrumbe de un tramo de la vereda en la playa Los Delfines, en el distrito de Miraflores, dejó en claro la fragilidad de este megaproyecto que lleva más de medio siglo sumando críticas y expectativas.

En la playa Los Delfines, el mar ha ganado –o recuperado- terreno de una manera abrupta. Donde antes había una playa apta para los bañistas, hoy se encuentra un forado. Al lado de la ciclovía que recorre la costa en paralelo, el impacto del mar ha erosionado los cimientos de la vereda hasta hacerla caer. La destrucción dañó también una tubería de agua de riesgo, que terminó por romperse. Pasan los días, pero no se hace nada al respecto.

Los daños en la playa Los Delfines afectaron parte del malecón, altamente transitado. Aún no hay soluciones concretas.

“Estaba pasando por la Costa Verde, a la altura del Museo de la Memoria, se encuentra el malecón en muy mala situación. Hay una parte que se ha caído y es un peligro. No hay mallas de seguridad. No hay un letrero de peligro. Yo monto por ese malecón tres veces por semana y hace dos días así no estaba, así que ha sido reciente. Todo lo que se ve alrededor a lo largo del malecón y esta hace días por caerse. Se ha ido cayendo por pedazos”, dijo a RPP Noticias un ciclista de la zona.

Lo concreto es que el derrumbe de este punto no es más que el resultado de algo que se viene notando y anunciando desde años atrás. De hecho, El Comercio visitó la zona días antes del derrumbe, constatando que la erosión ya había afectado parte del lindero e, incluso, tuberías. De hecho, un informe de la Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) detectó meses atrás que Los Delfines y otras playas del distrito presentaban graves problemas estructurales.

Espacio inseguro La MML determinó como zonas de muy alto riesgo tres playas de Miraflores. Sin embargo, las autoridades solo han colocado mallas, ya destruidas, para evitar el acceso de las personas. Foto: Hugo Pérez/GEC 1 / 3 Erosión evidente Durante una visita realizada por El Comercio a inicios de diciembre, se constató el efecto del mar sobre la estructura del malecón. Foto: Hugo Pérez/GEC 2 / 3 Daños críticos Más allá de haber perdido espacio de playa, el impacto de las olas ha destruido tuberías y construcciones erigidas sobre el malecón. Además, contemplan posibles daños sobre la vía. Foto: Hugo Pérez/GEC 3 / 3

Peligro inminente de colapso

El pasado 6 de octubre, la Municipalidad de Miraflores recibió un oficio de la MML con una alerta clara: “de acuerdo a la inspección realizada a la estructura de la alameda ubicada en la Playa Tres Picos, Playa La Estrella y Playa los Delfines del distrito de su jurisdicción, se identificó deficiencias las cuales comprometen la estabilidad estructural, por lo que presenta un Nivel de Riesgo Muy Alto”.

La mención corresponde al Informe Técnico N.º 0195-2023 de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) de la MML. Si bien se oficializó el 28 de setiembre, la entidad metropolitana realizó la inspección de ocho playas en los distritos de S an Miguel (1), Magdalena del Mar (1), Miraflores (3), Barranco (2) y Chorrillos (1) , entre el 25 y el 29 de agosto. Fue trabajado a solicitud de la Autoridad del Proyecto Costa Verde, como parte del proyecto de inversión pública ‘Mejoramiento del Malecón de la Costa Verde’.

Uno de los balnearios evaluados fue Los Delfines. El reporte indica que se evidenció “un tramo aproximado de 50 metros que delimita con la vereda del borde costero presenta socavación y desprendimiento […] se encuentra en mal estado, de peligro inminente de colapso”. Sin embargo, no fue el único caso detectado en el distrito.

Por ejemplo, el muro que delimita el borde costero de la playa La Estrella presentó “múltiples fisuras y grietas que afectan la estabilidad”. En Tres Picos, “la vereda de adoquín presenta socavación”, “se evidencia un tramo de vereda [que] presenta hundimiento y socavación” y “la estructura de mampostería se encuentra al aire, encontrándose en riesgo de colapso inminente”.

El informe concluyó que la situación de las playas en Miraflores “presentan un nivel de riesgo muy alto, dado que no cumplen con las normas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres”. Los resultados no son aislados, pues se comparten con las evaluaciones de las zonas inspeccionadas de los otros cuatro distritos costeros: nivel de riesgo muy alto.

Así, la Gerencia de GRD de la MML informó a la Gerencia Municipal Metropolitana “para que evalúe encargar a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) realizar los trabajos de mantenimiento correctivo”. El Comercio contactó con dicha institución para recabar sus descargos, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.

Comunicados sin respuesta

La Municipalidad de Miraflores ha enviado al menos ocho oficios a la Municipalidad Metropolitana, para que sean evaluados por Emape, exponiendo ”no solo la pérdida de terrenos, sino daños a la infraestructura metropolitana, tales como: fractura o caída de muros de contención generando forados en la zona peatonal, caída de luminarias y/o mobiliario instalados, pilotes erosionados de la pasarela elevada de concreto, y hasta socavación del muro de base de la autopista colindante en La Pampilla, erosión y pérdida de material de los existentes espigones cortos y largos, entre otros”.

Así lo dispone el oficio 625-2023, del 27 de noviembre de este año, enviado al alcalde Rafael López Aliaga. Esta carta revela, además, que la Empresa Municipal no respondió a ninguno de los requerimientos. Asimismo, el escrito refiere que los daños identificados por la Gerencia de GRD corresponden a “una agresiva erosión costera, acelerada los últimos 14 años, coincidente con el año 2009, en que la Dirección de Capitanías (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú (MGP) autorizara el dragado y cercado de 4 hectáreas del mar de Barranco para la entidad privada ‘Lima Marina Club’”. El Comercio se contactó con la Marina al respecto, pero al cierre de esta edición no emitieron respuesta .

El primer escrito dirigido a la MML al respecto de la erosión detectada en la playa Tres Picos data de enero del 2023, cuando se solicitó a la subgerencia de Obras Públicas que informe sobre “las acciones a tomar con la finalidad de prevenir y evitar el colapso del borde costero y la alameda peatonal”. En febrero, se alertó a la Gerencia de Desarrollo Urbano sobre los daños a los pilotes que sostienen la vía peatonal en la playa La Pampilla. Los Delfines fueron mencionados en un oficio presentado en julio, donde se le solicita a la misma Gerencia la “intervención urgente” debido a los derrumbes del terreno natural aledaño a la playa, a consecuencia del oleaje. Así, se presentaron cinco comunicados similares.

El impacto de la erosión

El Comercio conversó con el arquitecto José Oviedo, gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Miraflores. El especialista advirtió que en los últimos 15 años se han perdido “treinta metros de ancho, desde la línea de alta marea”. “Hemos hecho una superposición de los catastros y hemos demostrado que hemos perdido once hectáreas [equivalente a 110.000 metros cuadrados]”, mencionó el funcionario.

La erosión ha afectado las playas Los Delfines (1.6 ha), Tres Picos (1.5 ha), La Pampilla I y II (0.76 y 1.05 ha, respectivamente), Miraflores (0.37 ha), Redondo I y II (1.45 y 0.92 ha), Makaha (0.28 ha) y La Estrella (0.36 ha). La primera también contempla 2.5 hectáreas de área rellenada. Así lo determinó la Subgerencia de Catastro de la municipalidad distrital, en la superposición ortofotográfica elaborada en octubre de este año.

La vereda del malecón de la Costa Verde, a la altura de la playa Los Delfines, colapsó ante la constante erosión que viene sufriendo por más de una década. La Municipalidad de Miraflores exige que se declare la zona en emergencia. / Jesús Saucedo

“Se va a caer todo el malecón, tristemente”, concluyó el arquitecto. “No solo se va a caer ese tramo, se va a caer todo. Se van a caer como naipes”, indicó. El gerente municipal advirtió que se han identificado puntos donde la erosión se viene dando “a un metro de la vía, el mar está rompiendo la tierra al pie de la pista”. Ante la crítica situación, la Municipalidad de Miraflores ha exigido al Gobierno Central que se declare en emergencia las playas Delfines, Tres Picos y La Pampilla, con el fin de agilizar las reparaciones y las obras necesarias, así como para acceder al crédito necesario.

El arquitecto desmintió que los daños vistos en Los Delfines hayan sido ocasionados por el ducto de agua que se reveló en el lugar. Explicó que no se trata de una tubería, sino de una salida de las aguas de riego por gravedad. “Siempre ha existido”, señaló el vocero, exhortando a que no se minimice lo que está ocurriendo. Advirtió que los daños en la Costa Verde tendrán una afección a nivel metropolitano.