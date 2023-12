Si bien el verano aún inicia oficialmente en una semana, lo cierto es que se siente como tal desde hace varios meses. Muestra de ello es la inmensa llegada de bañistas a las diferentes playas del país, incluyendo aquellas frente al mar y las que yacen al lado de cuerpos de agua dulce. A lo largo de todo el Perú, la Dirección General de Salud Ambienta (Digesa) -entidad del Ministerio de Salud (Minsa)- ha evaluado el estado de 312 playas para identificar su salubridad. Año a año, los hallazgos son desalentadores.

De las más de trescientas playas analizadas, cuya información está disponible en el portal ‘Verano Saludable’, al cierre de esta edición solo 72 lograron cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la Digesa. Es decir, solo 72 playas han sido catalogadas como playas saludables. Esto significa que los índices microbiológicos están dentro del rango adecuado, la calidad de la limpieza es óptima y cuentan con la presencia de servicios higiénicos operativos.

La Digesa explicó a El Comercio que el primer punto de evaluación mide los niveles presentes de bacterias coliformes termotolerantes, las cuales -detalló la entidad- pueden ser dañinas para la salud de ser ingeridas por los bañistas. Estas -aclaró la Dirección- pueden presentarse naturalmente en el mar, pero su presencia también puede extenderse por la contaminación generada por los humanos. El segundo criterio evalúa la presencia de basureros distribuidos en la zona y la limpieza de las playas, mientras que el tercero se refiere a la presencia y operatividad de los servicios higiénicos.

Cifras alarmantes

A nivel nacional, el 77% de las playas son consideradas como no saludables, de acuerdo con la citada entidad. En 205 casos no existen servicios higiénicos o no se encuentran operativos, siendo esta la principal falta a lo largo del país. Asimismo, se registraron 196 playas que no cumplen con los criterios mínimos de limpieza. Finalmente, la Digesa ha determinado que en 78 balnearios existen niveles de bacterias por encima de lo recomendable.

Si bien la mayoría de los registros incumplen con uno o dos criterios en simultáneo, existen 56 playas donde los tres criterios están en falta. Es decir, el 27% de las playas catalogadas como no saludables superan los límites microbiológicos, no cumplen con los criterios de limpieza y no cuentan con servicios higiénicos habilitados.

Estos casos se evidencian en las provincias de Padre Abad (12), Coronel Portillo (10), Tumbes (1), Piura (1), Maynas (2), Huaura (2), Huaral (6), Cañete (3), Barranca (9), Lima (1), Lambayeque (1), Chiclayo (2), Virú (1), Trujillo (1), Arenilla (1), Islay (2), Santa (1).

Lima y Callao en falta

En el caso de Lima, la Digesa ha evaluado 63 playas distribuidas a lo largo de los trece distritos que cuentan con balnearios. De estas, solo 28 –equivalente al 44%- están catalogadas como saludables. Estas se encuentran en Barranco (3), Chorrillos (1), Lurín (3), Miraflores (6), Pucusana (1), Punta Hermosa (6), Punta Negra (2), San Bartolo (4) y Santa María de Mar (2). Los dos últimos distritos son los únicos en Lima Metropolitana que tienen todas sus playas catalogadas por la Digesa como saludables.

Caso contrario se da en la playa Mamacona, situada en el distrito de Lurín. Esta es una de las 56 playas a nivel nacional que desaprueban todos los criterios, el único de estos casos en la provincia metropolitana. Las comunas de Ancón, Santa Rosa y Villa El Salvador no cuentan con ninguna playa aprobada por la entidad de salud. Cabe destacar que Ancón y Santa Rosa fueron afectados por el derrame de petróleo ocurrido en la refinería de Pampilla de Repsol.

Por otro lado, en Chorrillos -distrito con más playas en Lima Metropolitana, sumando once- solo cuenta con dos playas declarada como saludable. Se trata del balneario de Agua Dulce, dividida en las playas norte y sur. Estas playas llegan a recibir a decenas de miles de bañistas durante los fines de semana de verano. El distrito pesquero suma dos playas con problemas microbiológicos: Pescadores y Villa.

En Barranco y Miraflores, distritos que también cuentan con acceso a las playas más concurridas de la Costa Verde, la Digesa ha evaluado quince playas. De las seis en Barranco, tres son saludables -Las Sombrillas, Los Yuyos y Barranco-. De las nueve que alberga la comuna miraflorina, seis pasaron los filtros de salubridad -La Pampilla I, La Pampilla II, Miraflores, Makaha, Redondo I y Estrella-.

En el Callao, la tendencia es similar. En total, los distritos de Callao, La Punta y Ventanilla -los únicos de la provincia constitucional con acceso a playas- suman trece balnearios. De estos, solo una playa está registrada como saludable. Se trata del Malecón Pardo, en el distrito de la Punta. En contraparte, la playa Arenilla, en el distrito de Callao, incumple los tres criterios y se suma a la lista de las 56 playas desaprobadas en su totalidad. Sin embargo, además de Arenilla, ninguna otra playa de la provincia chalaca muestra problemas con los índices microbiológicos.

Una constante

Por lo menos, desde el año 2017 se viene registrando que la salubridad de las playas en todo el país es un problema. La Digesa realiza evaluaciones semanalmente en los diversos balnearios del Perú, cifras que son transparentadas a través del portal web. El Comercio evaluó estas cifras y encontró que el promedio anual de playas saludables no ha superado, en los últimos cinco años -se decidió no contemplar las cifras del 2020- el 30%.

Como se mencionó, la entidad del Minsa realiza evaluaciones cada semana. En algunos casos, se llegan a registrar hasta más de 200 playas. Sin embargo, existen otros periodos donde solo se analizan menos de diez balnearios. Sin embargo, se pudo conocer el porcentaje obtenido de playas saludables para cada septenario desde el 2018. La cifra que contempló la Digesa el 2017 fue alarmante: solo 22 playas (16,6%) de 132 fueron calificadas positivamente.

En el 2018, de las más de cuarenta semanas de evaluación, el promedio anual de playas saludables fue de 27,4%. En la semana donde más playas fueron evaluadas, de las 222, solo 59, equivalente al 26,6%, resultaron saludables. En el 2019 el promedio anual descendió al 22,5%. Cuando la Digesa calificó 246 playas en una misma semana, el 39% resultó saludable. Si bien hubo registros en el 2020, se optó por no incluirlos en el cálculo debido a las diferencias estadísticas a causa de la pandemia.

En el 2022, el promedio anual de playas saludables es de 25,3%. La semana con más evaluaciones contempló 107 playas, de las cuales solo 27 -es decir, el 25,2%- aprobaron los estándares de salubridad. El 2022 cerró con un promedio anual del 30%. El mayor registro de balnearios supervisados fue de 190, con un 38,9% de playas catalogadas como saludables.