La exgerenta general del Seguro Social de Salud (Essalud), Martha Carolina Linares Barrantes, reiteró que su renuncia busca combatir la corrupción que existe actualmente en la institución dirigida por Mario Carhuapoma. Aseveró que es una persona íntegra y transparente, por lo que no comparte cómo se vienen realizando las designaciones.

“Yo quiero limpiar la corrupción de ahí. (...) Yo he encontrado una institución desmoralizada donde los cargos se dan a dedo, donde las promociones se manejan, donde el sistema premia a los más incompetentes y a los más cuestionados. Entonces, lo que yo he querido es devolver el principio de autoridad, dar un orden a la institución, pero eso me causaba problemas porque luchaba contra la corriente”, precisó en entrevista a ‘Panorama’.

“Yo lo que veo es que ha venido a gobernarla un grupo de amigos y que están jalando a sus amigos. No piensan en la institución en lo más mínimo. (...) Cuando yo llegué (a EsSalud) empecé a ver una serie de conductas. Para empezar, Carhuapoma no despachó nunca ni conmigo ni con el señor Amado Enco porque se encerraba en su oficina donde se podía entrar solamente con huella digital y la huella digital la tenían puras chicas nada más”, señaló.

Exgerente de EsSalud dice que la presionaron para hacer nombramientos y ascensos ilegales

En otro momento, Linares Barrantes mencionó que el presidente ejecutivo de Essalud, Mario Carhuapoma, tiene “una especie de recursos humanos” a su lado. Se trata de Roberto José Bedón, quien -según la exgerente general- se encarga de recibir currículos y presionar para que estos tengan visto bueno, pese a que muchos no están documentados o no cumplen los requisitos para el puesto.

“Cuando se requiere personal en cualquier institución del Estado existe un procedimiento reglado. (...) Lo que ha estado ocurriendo en Essalud es al revés, los expedientes se forman en presidencia Ejecutiva. El señor Carhuapoma ha llevado un asesor que es como si fuera un pequeño recurso humano solo para él, es quien hace los expedientes y con su desconocimiento que tiene en la gestión pública pone los currículos y hace resoluciones donde aparecen las firmas de recursos humanos, de los de incorporación y del mismo señor Carhuapoma. Ya llega firmado, todo pre hecho en mi oficina”, aseveró a Punto Final.

Consultada respecto al comunicado emitido por Essalud donde informan su relevo, la exgerenta general de Essalud sostuvo que “ellos han hecho una maniobra como para decir: ‘usted no nos ha renunciado, nosotros la hemos sacado’”

“Me parece a mí que es para tapar mi carta. Esta maniobra es muy burda y denota una vez más el desconocimiento profundo que tienen de la gestión pública”, señaló.

Por último, Barrantes se refirió sobre el cargo de profesor de Dedicación Exclusiva (DE) que tiene Carhuapoma en la Universidad Mayor de San Marcos. “En resolución rectoral no ha salido ninguna licencia, pero he podido averiguar si ha salido alguna resolución jefatural de parte de recursos humanos y me han informado, no he visto los archivos, que no, que no existe. De ser así, estaría incurriendo en doble sueldo”, detalló.

“En la última reunión le hice la pregunta directa, le dije si había pedido licencia. Me dijo: ‘doctora, es que yo he hecho que suspendan mis haberes’. No sé si lo habrá hecho o no, pero esa fue su respuesta”, puntualizó.

Essalud se pronuncia

Tras las denuncias de Linares Barrantes, Essalud emitió un comunicado señalando que las designaciones en este sector se hacen cumpliendo las normas y requisitos de acceso a la función pública.

“Es potestad de la nueva gestión efectuar los cambios que se consideren necesarios a efectos de cumplir con la labor de la entidad y la finalidad pública de Essalud. Las designaciones se vienen llevando a cabo respetando estrictamente las normas y requisitos de acceso a la función pública; así como las normas pertinentes para designación en cargos de confianza”, se lee en el comunicado difundido la mañana de este domingo.

Presidente de Essalud rechaza haber presionado a exgerenta para hacer nombramientos ilegales. Foto: EsSalud

