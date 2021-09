El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la estación Naranjal del Metropolitano, en Independencia, continuará como punto de vacunación contra el coronavirus (COVID-19) a mayores de 21 años hasta el próximo 15 de octubre. En un primer momento estaba previsto solo para el 29 de setiembre.

Debido a la gran concurrencia de público, el director de la a Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte, Darwin Cuadros, precisó que este punto de vacunación estará a disposición de los vecinos de lunes a viernes desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Vale indicar que, la jornada impulsada por el Minsa, a través de la Diris Lima Norte, y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao, es parte de la estrategia ‘Vamos a tu encuentro, ¡Vacúnate ya! que tiene como objetivo inocular a los pasajeros y vecinos de la zona mayores de 21 años que tuvieron dificultades para acudir a los distintos vacunatorios para recibir su dosis contra el coronavirus.

“Tenemos que hacer el esfuerzo de convencer a otras personas de que es necesario vacunarse. No podemos estar tranquilos si alguien en nuestra familia no se ha vacunado o no quiere vacunarse. Lo mejor es informarnos bien”, señaló el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, quien supervisó el trabajo de las brigadas de salud el último miércoles.

De acuerdo con el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Minsa, a la fecha, en el Perú se han aplicado un total de 26.183.113 dosis, de las cuales 10.531.867 corresponden a segunda dosis, lo que representa al 37% de la población objetiva a vacunar.

Más de 800 vacunados

El Minsa informó que un total de 805 pasajeros del Metropolitano fueron inoculados contra el COVID-19 en el punto de vacunación instalado en la estación Naranjal.

Durante la jornada del 29 de setiembre, se lograron aplicar 662 primeras dosis y 143 segundas dosis a las personas mayores de 21 años, así como a los ciudadanos en condición de rezagados.

Asimismo, el Minsa entregó, de manera gratuita, kits de mascarillas comunitarias a los asistentes para promover las medidas de bioseguridad y estar mejor protegidos ante la posible llegada de la tercera ola pandémica.

