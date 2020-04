Han pasado ya cuatro días desde que el suboficial PNP Edder Meca (35) falleció a causa del COVID-19, en el Hospital Central de la Policía Nacional, en Jesús María, y hasta el momento las autoridades de Salud no han acudido a la vivienda de la víctima para realizar las pruebas de despistaje a la familia.

“Ya han pasado varios días y aún nadie viene a efectuar las pruebas a mi familia. Ninguna autoridad se ha comunicado con nosotros”, dijo a El Comercio Rubí, la esposa del agente.

La mujer precisó que son siete las personas que viven su casa, quienes requieren saber si han sido contagiadas con el virus. Asimismo, indicó que su esposo también podría haber contagiado sin querer a sus compañeros de trabajo.

El suboficial PNP Edder Meca falleció el pasado 31 de marzo en el hospital policial. El 27 del mismo mes se había acercado para hacerse la prueba de hisopado. Sospechaba que había contraído el virus durante su trabajo como miembro de la comisaría de La Victoria. Una fuerte tos era su principal síntoma.

El domingo 31, a las 7:30 a.m., le informaron que el resultado de la prueba que le realizaron para saber si tenía la enfermedad salió positivo. Seis horas después, falleció como consecuencia de la infección, aunque Rubí dice que esto pasó por falta de atención inmediata.

Aquel domingo pasaron varias horas para que atiendan al suboficial. “Me acerqué donde un doctor para reclamarle por lo que ocurría y me dijo que por favor los entendiera”, contó Rubí. El médico le había dicho que sabía por lo que estaba pasando, pero que no contaban con el equipo de protección para atender a su pareja. La orden era que Meca debía ser hospitalizado. Sin embargo, no había camillas disponibles.

Un reportaje de El Comercio publicado este viernes da cuenta de la situación que atraviesa el Hospital de Policía ante la pandemia del coronavirus. En un recorrió por los pasillos y tras conversar con los trabajadores se percibe el miedo de contraer el virus debido a la falta de implementos tan elementales como mascarillas y lentes, hasta los trajes de bioseguridad para examinar a los infectados.

Este sábado, durante su pronunciamiento a la ciudadanía, el presidente Martín Vizcarra indicó que se viene coordinando con el Ministerio del Interior para que se ponga especial empeño en resolver las problemáticas que existen dentro del hospital policial, a fin de dar el soporte necesario al personal que allí trabaja y abastecerlos con los equipos y materiales necesarios.