Las cámaras de seguridad instaladas cerca de la picantería La Norteña, ubicada en la cuadra 13 de la avenida Isabel La Católica (La Victoria), captaron el preciso momento cuando ocurrió la deflagración de gas en el interior del local.

En las imágenes se ve cómo, a las 4:15 p.m., sale como una llamarada de fuego desde el interior del restaurante, causando pánico entre las personas que transitaban cerca del lugar.

► La Victoria: deflagración de gas dejó varios heridos en restaurante

► Comas: padre de familia falleció tras encender un paquete de ‘rata blanca’ durante velorio

En el momento de la deflagración, la picantería La Norteña se encontraba abarrotada de comensales al ser un día feriado. Al parecer, un grupo de personas pudo salir antes del local por el fuerte olor a gas que se percibía.

De tal magnitud fue la deflagración de gas que las ventanas de viviendas cercanas resultaron, así con las lunas de vehículos estacionados a pocos metros de distancia.

A los pocos minutos llegaron al lugar vehículos de la Policía Nacional, del Serenazgo de La Victoria y del SAMU, quienes trasladaron a los heridos a hospitales cercanos. Tres unidades de los Bomberos dejaron inutilizables los balones de gas y controlaron la situación.

Este hecho ha dejado el trágico saldo de once personas heridas y un bebe de nueve meses que falleció debido a la deflagración. “Lamento profundamente la muerte de un niño y me solidarizo con los deudos. He dispuesto que funcionarios de la municipalidad acompañen a las familias y le brinden todo el apoyo necesario”, indicó el alcalde George Forsyth, en su cuenta de Twitter.