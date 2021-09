Conforme a los criterios de Saber más

Una gran noticia. El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el 28 de septiembre no se reportaron fallecidos por COVID-19 en Lima Metropolitana. De las ocho muertes registradas el último día a nivel nacional, tres fueron en Piura, dos en Puno, una en San Martín, una en Cusco, y una en Apurímac.

Según el Minsa, esta situación –de cero muertes en la capital– no ocurría desde el 18 de marzo del 2020, cuando la pandemia recién llegaba al país. La cifra de muertes totales también se encuentra en niveles previos al despegue de la primera ola.

El Comercio conversó con dos especialistas a fin de conocer cuáles son los factores que determinaron esta reducción total de la cifra de muertes por el coronavirus y cómo las autoridades y la ciudadanía deberían interpretar esta situación.

Razones y factores que influyeron

El médico epidemiólogo César Cárcamo resaltó la noticia de un descenso de la cifra de fallecidos en el Perú. Sin embargo, al mismo tiempo exhortó a no confundir este panorama con la desaparición de la pandemia. Explicó que si bien la disminución del número de casos de COVID-19 en el último tiempo ha originado que el día de ayer no se haya registrado muertes de Lima, esta situación no será constante y puede cambiar.

“En los últimos días hemos tenido pocos fallecidos, 35, 15, etc. Puede ocurrir que solo por casualidad un día tengamos cero fallecidos, pero ya al siguiente podemos tener algunos. Mientras más días tengamos con cero muertes mucho mejor, por supuesto, pero eso no significa que se ha acabado la epidemia”, precisó.

El especialista detalló que el aumento de la población vacunada es definitivamente uno de los factores que ha provocado el no registro de muertes el día de ayer en Lima. Otro es la cantidad de personas que se han contagiado con el virus desde el inicio de la pandemia, y han sobrevivido, lo que los hace de cierta forma inmunes a la enfermedad.

“La proporción de personas vacunadas es definitivamente uno de los factores, mientras que otro es que muchos que se han infectado se han inmunizado, por lo que las variantes del virus que vienen circulando ya no está encontrando de pronto tantas personas susceptibles”, dijo.

Ante esta situación, Cárcamo aclaró que de igual forma pueden aparecer y llegar al país nuevas variantes del coronavirus y comenzar a contagiar nuevamente.

Por su parte, el médico investigador Percy Mayta, director de Investigación de la Universidad Científica del Sur, señaló que es una muy buena noticia el que tengamos un día con cero muertes por COVID-19. Asimismo, explicó que tiene que ver con que estamos atravesando uno de los momentos más bajos de la pandemia, sumado al aumento de la población inmunizada. En tanto, llamó a no relajar medidas y estar atentos a la llegada una tercera ola.

“Esta situación está vinculada claramente a la vacunación, donde se ha protegido a la población más vulnerable. Sin embargo, si queremos mantener esta cifra de muertos mínimos por covid, necesitamos seguir en ampliando el proceso de inmunización, vigilar los indicadores y no relajarnos porque la tercera ola es algo que sí va a llegar, aunque esperemos que no sea tan grave como las anteriores”, manifestó.

Además, indicó que la reducción de fallecidos por covid ya se puede observar en otras regiones del país, pero, al igual que en Lima, en los siguientes días se pueden volver a presentar muertes.

“En otras regiones tienen días o semanas sin evidencia de fallecidos por covid. Lo que tenemos que hacer ahora es ampliar una vigilancia más cercana, una mayor capacidad de diagnóstico y rastreo de contactos para neutralizar cualquier avance ante un riesgo de tercera ola”, sostuvo Mayta.

Añadió que durante la pandemia han habido y van a haber momentos, como el de ahora, en que se registra una baja cantidad de casos, hospitalizados y muertes, pero también momentos en que se registra un aumento de contagios. Es parte de una epidemia como esta.

A seguir cuidándonos

Cárcamo dijo que es importante seguir manteniendo la guardia en alto, y usar este periodo de descenso de casos para fortalecer los servicios y completar la vacunación.

“Necesitamos más personas vacunadas, seguir vigilando a este virus y ver qué variantes están apareciendo. No dejar de respetar el distanciamiento social, el uso de mascarillas y procurar estar en espacios ventilados, es decir, continuar con las mismas medidas, con la tranquilidad de que pocas personas están falleciendo hoy en día, pero con la preocupación de que podría venir una tercera ola”, explicó.

Sobre la reactivación de los negocios, el médico dijo que aún no es momento de aumentar aforos, sino por ejemplo, en restaurantes tratar de sacar las mesas afuera, al aire libre, priorizar el uso del delivery, de manera que la economía también se siga reactivando.

“Hay que tener claro que se pueden seguir presentando días con cero fallecidos, pero eso no significa que ya no puede haber nuevamente un aumento de esta cifra. En Australia y Nueva Zelanda tuvieron meses sin ningún caso, pero los contagios recrudecieron reintroducido. Eso va a seguir pasando”, resaltó.

En tanto, Mayta expresó que lo importante es que el Gobierno brinde un mensaje que ayude a que la población se vacune, pues aún hay cierta resistencia de un grupo de jóvenes a recibir la dosis.

